Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1895
En sinir bozucu olan şey, böylesine güçlü bir darbe bir patlama ile çarptığında, boş olduğu (alüminyum direk) ve çok rahatsız edici hale gelmesi ve alnınızı ovuşturmanız, bu konuda zaten deneyimli insanlar vardı. Kendim anladım ... Biliyorum .... ve hepsinden önemlisi, yüksek sesle, ekibin kahkahalarına ve şiddetli bir Shelbon'dan geliyormuş gibi aşağılayıcı olması çıldırıyor :-(
rüzgara göre değişir ;)
Genel olarak, sadece ilk takımın kulaklarını geçtiği biri için "Dönmeye hazırlanın" ve "Dönüş" iki takım vardır, bu yüzden doldurduk. Turistler, havalılar ... ne diyebilirim ki ... Evet ve rüzgar şiddetliydi, itiraf etmeliyim ki, faktörlerin bir kombinasyonu, başka bir şey değil ...
Öyle görünüyor
Gerçekten yelken açmak için büyük bir gemiye ihtiyacınız var.)
3. saatteki düz küme için geri dönüş stratejisinin ilk "soğuk" lansmanı, grafikte birkaç işlem (örnek)
havalı değil ama emme de değil.. daha sonra yönlendirmeyi deneyeceğim
İlk bakışta güzel. Demoyu görelim, sonra gerçek hayatta.
Saate (ve tabii ki alete) bağlı olarak farklı kesimler olabilir
burada, örneğin, eurobucks 9. saat (terminal saati). kümeyi döndürür.
satın alma ve sat kümeleri ayrıca geçmişe ek olarak yapılandırılabilir
kısacası, numaralandırma ve optimizasyon sorunu hala devam etmektedir.
+ yeniden eğitim. Yeni verilerde daha kötü çalışabilir (her zamanki gibi)
bunun gibi: 2015'ten beri kümeleme. Bu en sinir bozucu şey. Kümeler halinde oldukça kaba bir gruplamanın güçlü bir yeniden eğitim sağlayacağını düşünmedim.