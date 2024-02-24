Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1895

En sinir bozucu olan şey, böylesine güçlü bir darbe bir patlama ile çarptığında, boş olduğu (alüminyum direk) ve çok rahatsız edici hale gelmesi ve alnınızı ovuşturmanız, bu konuda zaten deneyimli insanlar vardı. Kendim anladım ... Biliyorum .... ve hepsinden önemlisi, yüksek sesle, ekibin kahkahalarına ve şiddetli bir Shelbon'dan gelmiş gibi aşağılayıcı olması çıldırıyor :-(
 
rüzgara göre değişir ;)

 
Güçlü bir rüzgarla, buna kategorik olarak aksi takdirde kırık bir kol vb. Ama hepsi sürücüye bağlı. Emir verdim, yerine getirmesi için zaman ver .....
 

Genel olarak, sadece ilk takımın kulaklarını geçtiği biri için "Dönmeye hazırlanın" ve "Dönüş" iki takım vardır, bu yüzden doldurduk. Turistler, havalılar ... ne diyebilirim ki ... Evet ve rüzgar şiddetliydi, itiraf etmeliyim ki, faktörlerin bir kombinasyonu, başka bir şey değil ...

 
Öyle görünüyor

 

Gerçekten yelken açmak için büyük bir gemiye ihtiyacınız var.)

 
Ancak küçük bir çiftte bile, özellikle nehir bir dereden ve bir dereden uzak olduğunda, onu çok küçük bulmayacaksınız .....
3. saatteki düz küme için geri dönüş stratejisinin ilk "soğuk" lansmanı, grafikte birkaç işlem (örnek)

havalı değil ama emme de değil.. daha sonra yönlendirmeyi deneyeceğim


 
İlk bakışta güzel. Demoyu görelim, sonra gerçek hayatta.

Saate (ve tabii ki alete) bağlı olarak farklı kesimler olabilir

burada, örneğin, eurobucks 9. saat (terminal saati). kümeyi döndürür.

satın alma ve sat kümeleri ayrıca geçmişe ek olarak yapılandırılabilir

kısacası, numaralandırma ve optimizasyon sorunu hala devam etmektedir.

+ yeniden eğitim. Yeni verilerde daha kötü çalışabilir (her zamanki gibi)

bunun gibi: 2015'ten beri kümeleme. Bu en sinir bozucu şey. Kümeler halinde oldukça kaba bir gruplamanın güçlü bir yeniden eğitim sağlayacağını düşünmedim.


