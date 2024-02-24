Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1889

mytarmailS :

Aleksey, birlikte bir randevuya tecavüz ettiğimizde zikzaktan kaç tane Akurashi çıkarmayı başardığımızı hatırlamıyor musun?

0.71 ? ya da ne kadar

Ticarette makine öğrenimi: teori, uygulama, ticaret ve daha fazlası

Aleksey Vyazmikin , 2020.05.17 18:45

Ancak örneği bir yıla (2019) çıkarırsanız, en azından 2018 trendi görünür


İki örneğin birleştirilmesinden Doğruluk=68.06261099409409 elde ettik.

Ve programa göre, yeni ağaçların eğiliminin yana doğru gittiği ortaya çıktı.


İki numune üzerinde ayrı ayrı eğitim almam gerektiğine karar verdim, çünkü sizin dediğiniz gibi onları kesmek zorunda kaldım, sonuç:

Doğruluğunuz=65.46896295378517


Doğruluğum=68.03370090447281



 
Alexey Vyazmikin :

teşekkür etmek!

elde etmeyi başarmak

 Accuracy 
0.82

bir zikzak ile, ama tsss .. bu doğru değil))) Kod çılgınca kıvırcık, bir hata olasılığı var.

Bu sırada piyasaların rastgele olduğuna dair çığlıklar duyulur))

Petros Shatakhtsyan :

icat etmeye gerek yok!

Sportloto organizatörlerinin kalıpları ortadan kaldırmak için topları, loto makinesinin dönüş hızını, dönüş sayısını vb. düzenli olarak nasıl değiştirdiğinden hiç bahsetmedim.

Aynı şey Forex'te olur ve burada hiçbir ML yardımcı olmaz. Fiyat hareketi rastgele bir süreçtir ve insan faktörüne bağlıdır.

Ve piyasanın yanı sıra döviz çiftlerinin davranışı, piyasaya ve politik duruma bağlı olarak sürekli değişiyor. Hareketin yönünü tahmin etmek imkansızdır.

Bir insanın doğumu da rastgeledir, bütün dünya bir sportloto'dur.
Artık işlevler, bir yorumdaki tüm istatistiklerle birlikte ayrıştırılır. f-th'e bakabilir ve hangi kümenin neyden sorumlu olduğunu hemen anlayabilirsiniz.

Ayrıca, gerekli tüm saatler için işlevleri olan bir .mqh dosyasını hemen oluşturmak için bir fikir var. Ve genellikle daha sonra onlara yapılan itirazı basitleştirin

 double decision_tree( double &features[]) {
/*
      cl 0 mean  cl 0 std  cl 1 mean  cl 1 std  cl 2 mean  cl 2 std
0      0.000007  0.000195   0.000739  0.000732  -0.000528  0.000344
1      0.000009  0.000187   0.000789  0.000693  -0.000538  0.000326
2      0.000013  0.000179   0.000810  0.000651  -0.000583  0.000344
3      0.000010  0.000190   0.000829  0.000645  -0.000630  0.000392
4      0.000017  0.000187   0.000824  0.000625  -0.000654  0.000403
5      0.000026  0.000195   0.000832  0.000651  -0.000688  0.000438
6      0.000025  0.000196   0.000839  0.000602  -0.000703  0.000437
7      0.000023  0.000199   0.000865  0.000615  -0.000717  0.000459
8      0.000016  0.000202   0.000905  0.000630  -0.000730  0.000469
9      0.000007  0.000215   0.000931  0.000659  -0.000738  0.000478
10     0.000006  0.000232   0.000928  0.000716  -0.000765  0.000480
11     0.000007  0.000255   0.000934  0.000782  -0.000783  0.000549
mean   0.000014  0.000203   0.000852  0.000667  -0.000671  0.000426
*/
     if ( features[ 10 ] <= 0.00035 )  {
         if ( features[ 10 ] <= - 0.000315 )  {
             if ( features[ 11 ] <= - 0.000385 )  {
                 if ( features[ 8 ] <= - 6.5 e- 05 )  {
                     if ( features[ 9 ] <= - 0.000595 )  {
                         if ( features[ 11 ] <= - 0.00054 )  {
                             if ( features[ 6 ] <= - 5 e- 05 )  {
                                 return 2 ; }
                             if ( features[ 6 ] > - 5 e- 05 )  {
                                 return 0 ; } }
                         if ( features[ 11 ] > - 0.00054 )  {
                             return 0 ; } }
                     if ( features[ 9 ] > - 0.000595 )  {
                         return 2 ; } }
                 if ( features[ 8 ] > - 6.5 e- 05 )  {
                     return 0 ; } }
             if ( features[ 11 ] > - 0.000385 )  {
                 if ( features[ 5 ] <= - 0.000265 )  {
                     return 0 ; }
                 if ( features[ 5 ] > - 0.000265 )  {
                     if ( features[ 3 ] <= - 1 e- 05 )  {
 
Maksim Dmitrievski :

hangi konu? hiçbir şey çalışmıyor, zaten kontrol edildi

Bir piton öğretmek gibisin.. burada otur ve öğret. Şey işe yarar. Ancak sinir ağlarından elde edilen kâra güvenmeyin.

Kahretsin Max, onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun ve evet, şanslarını artık %80 artırmıyorlar. BO için bu, yanıt eşiğidir veya biraz daha yüksektir. Kelimenin tam anlamıyla% 5, ama bu yeterli olacak ..... Ne eğlencesi var. Nasılsa yalan söyleyemezsiniz, ne tür bir saat, özellikle özel almanız gerekiyor .... Sekesh????
 
mytarmailS :

teşekkür etmek!

elde etmeyi başarmak

bir zikzak ile, ama tsss .. bu doğru değil))) Kod çılgınca kıvırcık, bir hata olasılığı var.

Bu sırada piyasaların rastgele olduğuna dair çığlıklar duyulur))

Hata yoksa, bu iyi bir sonuçtur - daha önce geri dönüşleri göstermesi mümkündür.

 
Alexey Vyazmikin :

Hata yoksa, bu iyi bir sonuçtur - daha önce geri dönüşleri göstermesi mümkündür.

Geri dönüşler zikzak üzerinde mükemmel 0.8 gösteriyor, para kazanmak için kesinlikle yeterli...

akurasi 0.83'ten gelen yeni verilerde tahminler böyle görünüyor

Ancak, her 5 dakikada bir sisteme bir çubuk girdiğinde gerçek ticaretin bir simülasyonunu yapmanız gerekir. Umarım gerçekten hata yoktur. :) yoksa her zamanki gibi olacak))

Michael Marchukajtes :
Kahretsin Max, onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun ve evet, şanslarını artık %80 artırmıyorlar. BO için bu, yanıt eşiğidir veya biraz daha yüksektir. Kelimenin tam anlamıyla% 5, ama bu yeterli olacak ..... Ne eğlencesi var. Nasılsa yalan söyleyemezsiniz, ne tür bir saat, özellikle özel almanız gerekiyor .... Sekesh????

peki, mytarmails sana yazdı, nasıl olduğunu biliyor

python öğren...
 
mytarmailS :

Geri dönüşler zikzak üzerinde mükemmel 0.8 gösteriyor, para kazanmak için kesinlikle yeterli...

akurasi 0.83'ten gelen yeni verilerde tahminler böyle görünüyor

Ancak, her 5 dakikada bir sisteme bir çubuk girdiğinde gerçek ticaretin bir simülasyonunu yapmanız gerekir. Umarım gerçekten hata yoktur. :) yoksa her zamanki gibi olacak))

Minimumları ve maksimumları belirlemenin dinamik olarak mümkün OLMADIĞI açık değil mi?

Bu biraz daha gecikmeli olarak yapılsa bile, bunun yanlış bir geri dönüş olmadığının garantisi yoktur.

 
mytarmailS :

Geri dönüşler zikzak üzerinde mükemmel 0.8 gösteriyor, para kazanmak için kesinlikle yeterli...

akurasi 0.83'ten gelen yeni verilerde tahminler böyle görünüyor

Ancak, her 5 dakikada bir sisteme bir çubuk girdiğinde gerçek ticaretin bir simülasyonunu yapmanız gerekir. Umarım gerçekten hata yoktur. :) yoksa her zamanki gibi olacak))

Güzel görünüyor, yeni tahminciler buldunuz mu?

