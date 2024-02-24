Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1889
Aleksey, birlikte bir randevuya tecavüz ettiğimizde zikzaktan kaç tane Akurashi çıkarmayı başardığımızı hatırlamıyor musun?
0.71 ? ya da ne kadar
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori, uygulama, ticaret ve daha fazlası
Aleksey Vyazmikin , 2020.05.17 18:45
Ancak örneği bir yıla (2019) çıkarırsanız, en azından 2018 trendi görünür
İki örneğin birleştirilmesinden Doğruluk=68.06261099409409 elde ettik.
Ve programa göre, yeni ağaçların eğiliminin yana doğru gittiği ortaya çıktı.
İki numune üzerinde ayrı ayrı eğitim almam gerektiğine karar verdim, çünkü sizin dediğiniz gibi onları kesmek zorunda kaldım, sonuç:
Doğruluğunuz=65.46896295378517
Doğruluğum=68.03370090447281
teşekkür etmek!
elde etmeyi başarmak
Accuracy 0.82
bir zikzak ile, ama tsss .. bu doğru değil))) Kod çılgınca kıvırcık, bir hata olasılığı var.
Bu sırada piyasaların rastgele olduğuna dair çığlıklar duyulur))
icat etmeye gerek yok!
Sportloto organizatörlerinin kalıpları ortadan kaldırmak için topları, loto makinesinin dönüş hızını, dönüş sayısını vb. düzenli olarak nasıl değiştirdiğinden hiç bahsetmedim.
Aynı şey Forex'te olur ve burada hiçbir ML yardımcı olmaz. Fiyat hareketi rastgele bir süreçtir ve insan faktörüne bağlıdır.
Ve piyasanın yanı sıra döviz çiftlerinin davranışı, piyasaya ve politik duruma bağlı olarak sürekli değişiyor. Hareketin yönünü tahmin etmek imkansızdır.
Artık işlevler, bir yorumdaki tüm istatistiklerle birlikte ayrıştırılır. f-th'e bakabilir ve hangi kümenin neyden sorumlu olduğunu hemen anlayabilirsiniz.
Ayrıca, gerekli tüm saatler için işlevleri olan bir .mqh dosyasını hemen oluşturmak için bir fikir var. Ve genellikle daha sonra onlara yapılan itirazı basitleştirin
hangi konu? hiçbir şey çalışmıyor, zaten kontrol edildi
Bir piton öğretmek gibisin.. burada otur ve öğret. Şey işe yarar. Ancak sinir ağlarından elde edilen kâra güvenmeyin.
Hata yoksa, bu iyi bir sonuçtur - daha önce geri dönüşleri göstermesi mümkündür.
Hata yoksa, bu iyi bir sonuçtur - daha önce geri dönüşleri göstermesi mümkündür.
Geri dönüşler zikzak üzerinde mükemmel 0.8 gösteriyor, para kazanmak için kesinlikle yeterli...
akurasi 0.83'ten gelen yeni verilerde tahminler böyle görünüyor
Ancak, her 5 dakikada bir sisteme bir çubuk girdiğinde gerçek ticaretin bir simülasyonunu yapmanız gerekir. Umarım gerçekten hata yoktur. :) yoksa her zamanki gibi olacak))
Kahretsin Max, onları nasıl pişireceğini bilmiyorsun ve evet, şanslarını artık %80 artırmıyorlar. BO için bu, yanıt eşiğidir veya biraz daha yüksektir. Kelimenin tam anlamıyla% 5, ama bu yeterli olacak ..... Ne eğlencesi var. Nasılsa yalan söyleyemezsiniz, ne tür bir saat, özellikle özel almanız gerekiyor .... Sekesh????
peki, mytarmails sana yazdı, nasıl olduğunu biliyorpython öğren...
Minimumları ve maksimumları belirlemenin dinamik olarak mümkün OLMADIĞI açık değil mi?
Bu biraz daha gecikmeli olarak yapılsa bile, bunun yanlış bir geri dönüş olmadığının garantisi yoktur.
Güzel görünüyor, yeni tahminciler buldunuz mu?