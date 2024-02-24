Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1872
en azından onu al ve satır satır yanlış bir şey ara. Saat geçişlerinde bazen güçlü boşluklar oluyor, belli ki birden fazla günün saatleri elde ediliyor, kaydırılıyor.
belki tatiller veya farklı zamanlarda açılan seanslar nedeniyle (tatiller veya başka bir şey)
bir koridor yapın ve karşı kenar çıktığında yeniden oluşturun veya bekleyin ve ardından yeniden oluşturun. Koşullar nedeniyle değişiklik daha sonra yerine geri mi dönüyor? Dönerse izlemek gerekir, dönmezse yolunda gitmeyen bir şeyler vardır.
Eh, fotoğraf, neredeyse tüm çerçeveyi taradı, kâseleri kesmeye devam ediyor
Mümkün olduğunca otomatikleştirmeye çalışıyorum. Örneğin, ticaret kurallarını her küme için başka bir mql işlevine ayrıştırma fikri vardı.
örneğin, kümelerin her biri için hangi stratejileri uygularsınız?
koşulların türüne göre.. eğer böyle ve böyle bir kapanış fiyatı orada bir şeyden daha fazla/az ise (ortalama veya sapma), o zaman bunu ve bunu, tahmin edilen kümeye bağlı olarak yaparız.
sadece 2. saat ticaretle ilgilidir, yani. grafiklerin sağ yarısı
genellikle botun tüm mql kodunu oluşturabilirsiniz
Küme0, aykırı değerler ve ortalama açısından daha statiktir.
Kalan kümeler bir tarafa ya da diğerine çarpıktır, ortalama da sabit değildir.
Başlamanız gereken şey bu. Cluster0 üzerinde istatistiksel bir model oluşturun.
bir koridor yapın ve karşı kenar çıktığında yeniden oluşturun veya bekleyin ve ardından yeniden oluşturun. Koşullar nedeniyle değişiklik daha sonra yerine geri mi dönüyor? Dönerse izlemek gerekir, dönmezse yolunda gitmeyen bir şeyler vardır.
yaz/kış saatine geçişle alakalı gibi duruyor ama bu kesin değil
arkadaşların seni seviyor ;)
)))
iletişim tarzında bir sihirbaza benziyor
kısacası sorunu lokalize ettim.. api üzerinden çekilen veri boşluklarında. Başka bir DC'ye geçtim - orada, başka bir yerde sürüler ortaya çıkıyor. Bir yerlerde bir vardiya oluyor, rastgele yerlerde
bu durum için mantığı düzeltmeniz gerekiyor
Ağlarla ilgilenen kimse var mı, dönem sayısı, parti boyutu ve şerit oranı oranını nasıl seçersiniz?