Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1868

Yeni yorum
 
Alexey Vyazmikin :

Teoride burada herkes güçlü.

amaç ne?

kazanmayı başardın mı?

Reshetov bana forumda doğru soruyu sordu - eksiye girerse ne yapmalı?

Ve çok aptal değildi ve sinir ağlarında bir şey anladı.

Sonuç içler acısı.

 
Valeriy Yastremskiy :

Eh, bir şekilde çok keskin) MO ve sinir ağları belirli görevlerde çalışır. Forex'te, tarihle ilgili eğitim dışında, ev bilgisayarınızda herhangi bir şeyi yeniden oluşturmanız pek olası değildir. Ama güç büyüyor. Birkaç bin çekirdeğe ve çekirdek başına maksimum RAM'e sahip kümeler henüz mevcut değil, ancak bu bir zaman meselesi. Ve hiç kimse büstü iptal etmedi ve hatta daha fazlası tamamlandı)

Aniden, peki, aniden, nöronları alırsam, onu eksiden sürünerek çıkma göreviyle görevlendirirdim.

Onlar. Bittiği yerden başlayacaktım.

Bu konuyu destekleyebilirim ama yarın

;)

 
Renat Akhtyamov :

amaç ne?

kazanmayı başardın mı?

Reshetov bana forumda doğru soruyu sordu - eksiye girerse ne yapmalı?

Ve çok aptal değildi ve sinir ağlarında bir şey anladı.

Sonuç içler acısı.

Konunun amacı - yukarıda açıklandı.

Kazanıp kaybettiği ortaya çıktı - bu yüzden daha az kaybetmek ilginç.

[Silindi]  
Yaz aylarında esrarın altında mısın? Kışın anlaşılabilir - beriberi
 
Renat Akhtyamov :

TAMAM.

ve işte Maxim'in kodu,

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

bana bir dijital filtreyi hatırlatıyor

Evet, MO tipik bir filtredir, sadece parametreleri istenen şekilde ayarlanır. Böyle bir filtrenin bir makineden daha iyi olup olmayacağı başka bir sorudur.)
 
mytarmailS :

ekspert oku...

Daha da iyisi, kitap okuyun.

daha fazla zaman kaybetmeyeceğim
Ne cevap vereceğimi bile bilmiyorum. Bana bir regresyon tahmincisi attığını ve şimdi kendini akıllı olduğunu mu düşünüyorsun? Eğitim sürecinde kullanılan RSME işlevi ise, değerini düşürmeye ve sadece azalmasına neden olan modelleri tutmaya çalışmaz mıyız? O zaman sapma hatasındaki artışı prensipte dikkate almazsak fonksiyonun değerlerinde nasıl bir artıştan bahsediyorsunuz? Bu hata hangi koşullarda büyüyecek? Sadece hatayı gözlemleyerek ancak ortaya çıkan modeli seçmeden boktan bir dönem bulutu sorduğumuzda, bu hata için daha iyi ve daha iyi hale geliyor muyuz? Hayır, o zaman eğitiminizin fiziksel anlamı nedir? Popüler bir şekilde açıklayalım ve sonra kimin burnu havada göreceğiz !!!!
 
Maksim Dmitrievski :
Yaz aylarında esrarın altında mısın? Kışın anlaşılabilir - beriberi
Isı, hafta sonu, alkol, Renat))))
[Silindi]  

Eh, fotoğraf, neredeyse tüm çerçeveyi taradı, kâseleri kesmeye devam ediyor

Mümkün olduğunca otomatikleştirmeye çalışıyorum. Örneğin, ticaret kurallarını her küme için başka bir mql işlevine ayrıştırma fikri vardı.

örneğin, kümelerin her biri için hangi stratejileri uygularsınız?


koşulların türüne göre.. eğer böyle ve böyle bir kapanış fiyatı orada bir şeyden daha fazla/az ise (ortalama veya sapma), o zaman bunu ve bunu, tahmin edilen kümeye bağlı olarak yaparız.

sadece 2. saat ticaretle ilgilidir, yani. grafiklerin sağ yarısı

genellikle botun tüm mql kodunu oluşturabilirsiniz

 
Maksim Dmitrievski :

Eh, fotoğraf, neredeyse tüm çerçeveyi taradı, kâseleri kesmeye devam ediyor

Mümkün olduğunca otomatikleştirmeye çalışıyorum. Örneğin, ticaret kurallarını her küme için başka bir mql işlevine ayrıştırma fikri vardı.

örneğin, kümelerin her biri için hangi stratejileri uygularsınız?


koşulların türüne göre.. eğer böyle ve böyle bir kapanış fiyatı orada bir şeyden daha fazla/az ise (ortalama veya sapma), o zaman bunu ve bunu, tahmin edilen kümeye bağlı olarak yaparız.

sadece 2. saat ticaretle ilgilidir, yani. grafiklerin sağ yarısı

genellikle botun tüm mql kodunu oluşturabilirsiniz

çıkış ve giriş olmayan giriş noktası stratejileri. ayrıştırma yoluyla oluştur? Ve öğrenmek ne kadar sürer?

 
Maksim Dmitrievski :

Eh, fotoğraf, neredeyse tüm çerçeveyi taradı, kâseleri kesmeye devam ediyor

Mümkün olduğunca otomatikleştirmeye çalışıyorum. Örneğin, ticaret kurallarını her küme için başka bir mql işlevine ayrıştırma fikri vardı.

örneğin, kümelerin her biri için hangi stratejileri uygularsınız?


koşulların türüne göre.. eğer böyle ve böyle bir kapanış fiyatı orada bir şeyden daha fazla/az ise (ortalama veya sapma), o zaman bunu ve bunu, tahmin edilen kümeye bağlı olarak yaparız.

sadece 2. saat ticaretle ilgilidir, yani. grafiklerin sağ yarısı

genellikle botun tüm mql kodunu oluşturabilirsiniz

Burada pozisyonun ana desteği, kârın nereden alınacağı ve SL'nin nasıl çekileceğidir. Büyüme / düşüş için kümeler yönünde giriş, düz bir küme için ayrı bir strateji - 120 işaretinin merkezine doğru.

1...186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875...3399
Yeni yorum