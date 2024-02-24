Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1868
Teoride burada herkes güçlü.
amaç ne?
kazanmayı başardın mı?
Reshetov bana forumda doğru soruyu sordu - eksiye girerse ne yapmalı?
Ve çok aptal değildi ve sinir ağlarında bir şey anladı.
Sonuç içler acısı.
Eh, bir şekilde çok keskin) MO ve sinir ağları belirli görevlerde çalışır. Forex'te, tarihle ilgili eğitim dışında, ev bilgisayarınızda herhangi bir şeyi yeniden oluşturmanız pek olası değildir. Ama güç büyüyor. Birkaç bin çekirdeğe ve çekirdek başına maksimum RAM'e sahip kümeler henüz mevcut değil, ancak bu bir zaman meselesi. Ve hiç kimse büstü iptal etmedi ve hatta daha fazlası tamamlandı)
Aniden, peki, aniden, nöronları alırsam, onu eksiden sürünerek çıkma göreviyle görevlendirirdim.
Onlar. Bittiği yerden başlayacaktım.
Bu konuyu destekleyebilirim ama yarın
;)
Konunun amacı - yukarıda açıklandı.
Kazanıp kaybettiği ortaya çıktı - bu yüzden daha az kaybetmek ilginç.
TAMAM.
ve işte Maxim'in kodu,
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
bana bir dijital filtreyi hatırlatıyor
#18535'te ekspert oku...
Daha da iyisi, kitap okuyun.daha fazla zaman kaybetmeyeceğim
Yaz aylarında esrarın altında mısın? Kışın anlaşılabilir - beriberi
Eh, fotoğraf, neredeyse tüm çerçeveyi taradı, kâseleri kesmeye devam ediyor
Mümkün olduğunca otomatikleştirmeye çalışıyorum. Örneğin, ticaret kurallarını her küme için başka bir mql işlevine ayrıştırma fikri vardı.
örneğin, kümelerin her biri için hangi stratejileri uygularsınız?
koşulların türüne göre.. eğer böyle ve böyle bir kapanış fiyatı orada bir şeyden daha fazla/az ise (ortalama veya sapma), o zaman bunu ve bunu, tahmin edilen kümeye bağlı olarak yaparız.
sadece 2. saat ticaretle ilgilidir, yani. grafiklerin sağ yarısı
genellikle botun tüm mql kodunu oluşturabilirsiniz
çıkış ve giriş olmayan giriş noktası stratejileri. ayrıştırma yoluyla oluştur? Ve öğrenmek ne kadar sürer?
Burada pozisyonun ana desteği, kârın nereden alınacağı ve SL'nin nasıl çekileceğidir. Büyüme / düşüş için kümeler yönünde giriş, düz bir küme için ayrı bir strateji - 120 işaretinin merkezine doğru.