Bu, yaklaşık yüz sayfa önce Mikhail'e gösterdiğim R senaryosunda. Genetik algoritma , elmnn için parametreleri sıralar (aktivasyon fonksiyonu, hpc tohumu, gizli nöron sayısı). Genetik için uygunluk fonksiyonunda, elmnn modellerinden oluşan bir komite bu parametreler kullanılarak eğitilir, kfold açısından değerlendirilir, vb.
Komut dosyasının kendisi, elmnn ve Bayesian optimizasyonu hakkındaki makalenizden esinlenerek yazılmıştır. Ama Baes yerine genetik yaptım, benim için çok daha hızlı çalışıyor ve komitenin değerlendirmesini kendi zevkime göre yaptım.
Anladım. Bunu daha önce yazmamışsınız ya da ben kaçırmışım..
İyi şanlar
Fitness fonksiyonu aracılığıyla antrenman hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Tahmincilerim bu tür bir NN için çalışabilir mi? Yapabiliyorlarsa nasıl denenebilir?
Verileri hangi süre için atıyorsunuz?
2 yıllık bir boşluğum var ve veriler arasındaki fark 15 saniye. Tahminciler: "(double)(val1 <val2)" formatında oluşturulan 30 doğal ve 1000'den fazla.
İlk başta ben de tahmin edicilerin sayısının azaltılması gerektiğini düşündüm, ancak uygulama daha fazlasının daha iyi olduğunu gösterdi.
Tabii ki, 2 yıl için 1000 tahminci, yaklaşık 3 GB'lık bir hacim verir. R'yi bu tür hacimlerle kullanmak ciddi değildir.
İlginç, neden?
Python, veri madenciliğinde R'yi geçti çünkü TensorFlow, Spark, MXNet gibi projelere bağlı Cython ve Jython var...
O (Python) kimseyi atlamadı. Konsorsiyum R'ye kimlerin girdiğine baktınız mı? Hangi dilin daha iyi olduğu hakkında anlamsız bir tartışmaya yeniden başlamayın. Üstelik artık ikisini de aynı anda güvenle kullanabilirsiniz. Cython ve Jython hakkında gülümsedi.
İyi şanlar
Konsorsiyuma herkes katılabilir ancak bu tam destek anlamına gelmez.
RStudio, Anaconda'nın aksine, grafiklerle normal şekilde nasıl çalışacağını bilmiyor: ölçek, koordinatlar, vb.
Artık sunucu bilgi işlem için standart olan https://jupyter.org/'dır.
Fitness fonksiyonu aracılığıyla antrenman hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz? Tahmincilerim bu tür bir NN için çalışabilir mi? Yapabiliyorlarsa nasıl denenebilir?
Kabaca konuşursak, parametreleri olan bir fonksiyon var - nöron ayarları. Fonksiyon nöronu bu parametrelere göre eğitir ve sonucu değerlendirir. Ve genetik optimizer daha yüksek bir puan almak için fonksiyonun tüm bu parametrelerini seçer, yani bu fonksiyonu binlerce kez farklı parametrelerle çağırır, daha iyi ayarlar bulmaya çalışır. Bu, MT5 optimize edicideki genetiğe benzer.
Deneyebilirsin, blogumda yaklaşık bir R kodu var, ancak oraya tahmin edicilerin bir değerlendirmesini ve taranmasını eklemek gerekiyor, nöronun kendisi bunu yapmayacak. Ve tahmin edicileri düşürmeden, büyük olasılıkla bir fazlalık ve kötü bir sonuç olacaktır.
Evet, sıraya koyacağım - ilk başta ormanları test etmek istedim.
Ancak soru şu ki, tahmin ediciler neden optimize edicide sıralanamıyor?
Geliştirme finansmanı, kendi ürünlerinde uygulama tam destek değil mi??
Cümleyi yanlış kuruyorsun. Şöyle yazın: "Rstudio'da normal olarak grafiklerle nasıl çalışacağımı bilmiyorum, henüz öğrenmedim."
Gerisi yorumsuz, çok saf.
Bu tartışmayı bitirelim. MO için özel olarak yazın. Olumlu bir sonuç olmamasına rağmen biraz deneyiminiz var, ancak zamanla gelecek. Bize onlardan bahsedin, deneyimlerinizi paylaşın. Bu, bir dilin diğerine üstünlüğü hakkında boş laf kalabalığından çok daha faydalı olacaktır.
İyi şanlar
Filter_02 2016 arr_Buy
Orada, "1" sınıfının sayısı "0"ı bile aşıyor, bu nedenle öncekine kıyasla daha az yanlış giriş var. Bu ağacı bir EA'da deneyin lütfen? Kâr tablosunda ne olacağını görmek ilginç.
30715
18216
72076
81753
Ancak soru şu ki, tahmin ediciler neden optimize edicide sıralanamıyor?
Yapabilir