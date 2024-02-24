Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1879

mytarmailS :

1) çünkü hem şimdiki saat (geçmiş) hem de sonraki saat (gelecek) tahmin ediliyor

ve bu iyi değil, çünkü tahminin yarısını zaten biliyoruz

2) üç küme durumu çok kabaca, çok kabaca genelliyor...

resimden de görebileceğiniz gibi, bu bir satın alma kümesi çünkü genel hareket yukarı gibi görünüyor, ancak ilk saatteydi ve ikincisini ticaret yapıyoruz

o ikinci saat alış olarak ticaret yapıyoruz, ama aslında oturdu

Ama önceki akurasi 0,5 olmadan bir sonraki saatin sutho kümesini tahmin ettiğimizde :)

bir gerçek değil. Aniden, satın alma kümesinde, NS'nin ifşa etmesi gereken satış treninin düzenlilikleri var... Bütün mesele bu. Onu buldun mu?

 
Michael Marchukajtes :

bir gerçek değil. Aniden, satın alma kümesinde, NS'nin ifşa etmesi gereken satış treninin düzenlilikleri var... Bütün mesele bu. Onu buldun mu?

hayır, bulamıyorum

 
Forex'te çalışan bir sinir ağı gören var mı? Peki, iyi bilinen bir algoritmaya göre çalışması ve gerçek ticaretin sonucu görünmesi için mi? Belki birileri zaten ticaret yapıyordur? Sinir ağlarının performansını sorgulamıyorum. Sonuçları karşılaştırmak istiyorum.
 
mytarmailS :

hayır, bulamıyorum

Bunu nasıl yapıyorsun? Bir bakışla mı?
 
Ivan_Invanov :
Forex'te çalışan bir sinir ağı gören var mı? Peki, iyi bilinen bir algoritmaya göre çalışması ve gerçek ticaretin sonucu görünmesi için mi? Belki birileri zaten ticaret yapıyordur? Sinir ağlarının performansını sorgulamıyorum. Sonuçları karşılaştırmak istiyorum.

Örneğin, ben sadece Forex'te değil, gerçek piyasadayım. Sıradaki ne? Yatırım için herhangi bir öneriniz var mı?

 

ns'yi daha kolay anlatmak muhtemelen mümkün değil, en azından ben görmedim.

ve makale

 
Maksim Dmitrievski :
Kısacası geleceğim - yapacağım)

Uzak, yüksek akım gitme))))

 
Ivan_Invanov :
Forex'te çalışan bir sinir ağı gören var mı? Peki, iyi bilinen bir algoritmaya göre çalışması ve gerçek ticaretin sonucu görünmesi için mi? Belki birileri zaten ticaret yapıyordur? Sinir ağlarının performansını sorgulamıyorum. Sonuçları karşılaştırmak istiyorum.
mesajım neden silindi
bir kişi forexte çalışan bir sinir ağı sordu, ben "forexte çalışan bir sinir ağı" olan projeme bir link verdim,
sorun nedir?
 
Evgeny Dyuka :
mesajım neden silindi
bir kişi forexte çalışan bir sinir ağı sordu, ben "forexte çalışan bir sinir ağı" olan projeme bir link verdim,
sorun nedir?
hey admin bu retorik bir soru değil lütfen cevaplayın
örneğin: "kurallarımıza göre yasaktır ..."
bilmek
[Silindi]  
böylece 2'yi 0'a normalleştirirsiniz, o zaman 0,5 olmaz

doğrusal bir değişiklik var, yani. eğriler 1. satırdadır. Bu nedenle, saatler arasındaki korelasyon birlik eğilimindedir. Kontrol et .. moskova'yı aç

yeterli değil 3 - 500 yap :) sadece nedenini açıkla

