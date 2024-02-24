Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1874

Maksim Dmitrievski :

virgül ayırıcı var

ilk yüz

ikinci yüz

anormal bir şey göremiyorum


bu kırpmayı saat 5'ten saat 6'ya kadar yaptı


mytarmailS :

ilk yüz

ikinci yüz

anormal bir şey göremiyorum


bu kırpmayı saat 5'ten saat 6'ya kadar yaptı


ve aynı anda 2 saat krivulki'ye bakın

Saatler arasında bir çarpıklık alıyorum

Yoksa her birinde 24 değer mi var?

 
Maksim Dmitrievski :

ve aynı anda 2 saat krivulki'ye bakın

Saatler arasında bir çarpıklık alıyorum

Yoksa her birinde 24 değer mi var?

bu böyle! Her birinde 24 değer...

5. saatin 12 5 dakikası ve 6. saatin 12 5 dakikası birlikte alındı. 24 karakterlik bir satır.

mytarmailS :

bu böyle! Her birinde 24 değer...

5. saatin 12 5 dakikası ve 6. saatin 12 5 dakikası birlikte alındı. 24 karakterlik bir satır.

peki ya yüzlerce? hepsini birden çiz bence sonunda bazı çarpıtmalar var

 
Maksim Dmitrievski :

peki ya yüzlerce? hepsini birden çiz bence sonunda bazı çarpıtmalar var

çünkü çok fazla çizgi var, hiçbir şey görünmüyor..

hepsi aynı anda

----------------------

Kümeler için bir veri kümesi oluştururken bir şeyleri mahvettiniz

mytarmailS :

çünkü çok fazla çizgi var, hiçbir şey görünmüyor..

hepsi aynı anda

----------------------

Kümeler için bir veri kümesi oluştururken bir şeyleri mahvettiniz

anladım teşekkürler

ZY veri kümesindeki saat sayısı farklı

5 saat: 139

6 saat: 140

bir yerde bir saat yeterli değil veya bir saat gereksiz.

Senin için neden her şey yolunda bilmiyorum, görünüşe göre paketin kendisi bir şeyler yapıyor

çözüm: kaçırılan çubukların yerine NaN ekleyerek veri çerçevesini 5 dakikalık bir sıklıkta yeniden indeksliyoruz. Na'yı en yakın değerlerle dolduruyoruz. En sonunda %)

 
Neden NaN? Fiyat değişmedi - önceki çubuğun Kapanış fiyatını değiştirin.
 
Maksim Dmitrievski :

anladım teşekkürler

Ayrıca farklı bir 5 saat ve 6 saatim var, ama her şey yolunda gidiyor, bir nevi ..

vektör saat 

hrs
   [ 1 ]   9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
  [ 32 ] 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
  [ 63 ] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16
  [ 94 ] 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19
 [ 125 ] 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
 [ 156 ] 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23    0    0    0    0    0    0
 [ 187 ]   0    0    0    0    0    0    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    3
 [ 218 ]   3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    4    5    5    5    5    5    5    5    5
 [ 249 ]   5    5    5    5    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    7    8    8    8
 [ 280 ]   8    8    8    8    8    8    8    8    8    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9    9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 [ 311 ] 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13


kod - 5. saat geldiyse , bu yerden indeksleri alıp 24 saat ekliyoruz, tam iki saat alıyoruz ve sonucun çıktısı

 for (i in 2 :length(x$close)){
  
   if ( hrs[i] == 5 & hrs[i- 1 ] == 4 ){
    
     ii <- i:(i+ 23 )
    
     print(  hrs[ii] ) }

alırız 

[ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
 [ 1 ] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
......
.....
....

her şey açıkça olması gerektiği gibi çalışıyor, senin sorunun ne bilmiyorum

mytarmailS :

Ayrıca farklı bir 5 saat ve 6 saatim var, ama her şey yolunda gidiyor, bir nevi ..

vektör saat


kod - 5. saat geldiyse , bu yerden indeksleri alırız ve 24 saat ekleriz, tam iki saat alırız ve sonucu çıkarırız

alırız

her şey açıkça olması gerektiği gibi çalışıyor, senin sorunun ne bilmiyorum

neden ikisini döngüdeki veri çerçevesinin uzunluğuna bölüyorsunuz? ) Maalesef R karalamalarını anlamıyorum

farklı bir saat sayısıysa (ve boşluklar nedeniyle farklı olabilir), o zaman bir döngüde satır almak kaymalara yol açar. Onlar. örneğin bir günün saatini ve başka bir günün saatini alın. Veya bazı 5 dakika eksik, bu nedenle vardiya, diğerinden bir saatin 5 dakikası olacak.
 
Maksim Dmitrievski :

neden ikisini döngüdeki veri çerçevesinin uzunluğuna bölüyorsunuz? ) Maalesef R karalamalarını anlamıyorum

Orada herhangi bir ikili bölmem

örneğin:

2:10 anlamına gelir - 2'den 10'a kadar == 2,3,4,5,6,7,8,9,10

1...186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881...3399
