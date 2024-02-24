Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1874
virgül ayırıcı var
ilk yüz
ikinci yüz
anormal bir şey göremiyorum
bu kırpmayı saat 5'ten saat 6'ya kadar yaptı
ve aynı anda 2 saat krivulki'ye bakın
Saatler arasında bir çarpıklık alıyorum
Yoksa her birinde 24 değer mi var?
bu böyle! Her birinde 24 değer...
5. saatin 12 5 dakikası ve 6. saatin 12 5 dakikası birlikte alındı. 24 karakterlik bir satır.
peki ya yüzlerce? hepsini birden çiz bence sonunda bazı çarpıtmalar var
çünkü çok fazla çizgi var, hiçbir şey görünmüyor..
hepsi aynı anda
----------------------
Kümeler için bir veri kümesi oluştururken bir şeyleri mahvettiniz
anladım teşekkürler
ZY veri kümesindeki saat sayısı farklı
5 saat: 139
6 saat: 140
bir yerde bir saat yeterli değil veya bir saat gereksiz.
Senin için neden her şey yolunda bilmiyorum, görünüşe göre paketin kendisi bir şeyler yapıyor
çözüm: kaçırılan çubukların yerine NaN ekleyerek veri çerçevesini 5 dakikalık bir sıklıkta yeniden indeksliyoruz. Na'yı en yakın değerlerle dolduruyoruz. En sonunda %)
Ayrıca farklı bir 5 saat ve 6 saatim var, ama her şey yolunda gidiyor, bir nevi ..
vektör saat
kod - 5. saat geldiyse , bu yerden indeksleri alıp 24 saat ekliyoruz, tam iki saat alıyoruz ve sonucun çıktısı
alırız
her şey açıkça olması gerektiği gibi çalışıyor, senin sorunun ne bilmiyorum
neden ikisini döngüdeki veri çerçevesinin uzunluğuna bölüyorsunuz? ) Maalesef R karalamalarını anlamıyorumfarklı bir saat sayısıysa (ve boşluklar nedeniyle farklı olabilir), o zaman bir döngüde satır almak kaymalara yol açar. Onlar. örneğin bir günün saatini ve başka bir günün saatini alın. Veya bazı 5 dakika eksik, bu nedenle vardiya, diğerinden bir saatin 5 dakikası olacak.
Orada herhangi bir ikili bölmem
örneğin:
2:10 anlamına gelir - 2'den 10'a kadar == 2,3,4,5,6,7,8,9,10