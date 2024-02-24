Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1876

Maksim Dmitrievski :

ve günler bu saatler için farklı olabilir , değil mi?

Ben de aynı şeyi yaşadım, bu nedenle çizelgelerde tutarsızlıklar vardı, ama nedense sizde yok

yapamamak!!! çünkü 5 saatin başından itibaren aptalca başka bir iz alıyorum. 23 indeks, ama ben senin gibi altıncı saate kadar bir döngü içinde koşmuyorum, anlıyor musun?

Birkaç gün bile atlayabilirsin, ben yapmam
mytarmailS :

yapamamak!!! çünkü 5 saatin başından itibaren aptalca başka bir iz alıyorum. 23 indeks, ama ben senin gibi altıncı saate kadar bir döngü içinde koşmuyorum, anlıyor musun?

Birkaç gün bile atlayabilirsin, ben yapmam

kısacası .. veri setinde boşluk var (en az bir saat). Nedense çizelgelerde bulamıyorsunuz)) I xs

diğer saatler için eşit olmayan sayıda 5 dakika var, o zaman boşluklar da var. Ve her şey aynı olduğunda, tablolarda boşluk kalmaz

kısacası anlatmaktan yoruldum

onlar. en az 1 saatliğine vardiya gittiyse, o zaman fiyatlarda bunun gibi bir dizi boşluk olacak .. bu saatten sonra her şey değişti

kodum bu şekilde çalışıyor, hassas anlamına geliyor. Ama her şeyi düzelttim (şerefe)


 
Maksim Dmitrievski :

sabit (şerefe)

Süper

mytarmailS :

Süper

ancak kodun kendisi değil, eksik dizinleri reindex aracılığıyla veri kümesine ekledi ve boşluklar kayboldu 

prices = prices.reindex(pd.date_range(startdate, enddate, freq='5min'))
prices = prices.fillna(method='backfill')
 
Maksim Dmitrievski :

ancak kodun kendisi değil, eksik dizinleri reindex aracılığıyla veri kümesine ekledi ve boşluklar kayboldu

hadi bot ticaretinde biraz kesinti yapalım, yoksa hiç de ilginç değil

mytarmailS :

hadi bot ticaretinde biraz kesinti yapalım, yoksa hiç de ilginç değil

duralım ve daha fazla bir şey yapmayalım, bu botlar pes etti

İtiraf ediyorum, sadece python'da kod yazmayı seviyorum
 
Maksim Dmitrievski :

duralım ve daha fazla bir şey yapmayalım, bu botlar pes etti

İtiraf ediyorum, sadece python'da kod yazmayı seviyorum

Ahahahaha))))) gider))

 
boşlukları olan bazı saçmalıklar. Anladığım kadarıyla 5 dakikanın saati geçmiyor, alt TF'nin açılması nedense büyüklerle tik tak olmuyor, forumda bir yerde fark edilmişti. Ama keneler olmadan 5 dakika çok fazla. Sadece zaman 5 dakikanın ortasındaysa ve o zaman bir vardiya var. Ama yine de 2,5 dakika. Ters giden birşey mi var.
 
Maksim Dmitrievski :

kısa görün. bir haftalığına dağlara gidiyorum mb

2010'dan bugüne her gün 1-2 saatlik kümeler

işte ekteki hayat ağacı

Denemek için düz veya yönlü kümeleri takas edebilirsiniz. Bu saatlere kadar. Gelir gelmez kendim yapacağım.

Son 5. saatin (yakın) 12 5 dakikasını f-inciye aktarın, 1. beş dakikalık saate normalleştirilmiş, f-inci küme numarasını döndürür. 6. saatte ticaret yapıyoruz. 6. saat için de 5. saatin 1. 5. dakikasıyla normalize oluyoruz.

Ağaç sınıflandırma hataları:

>>> print(train_score, " ", tst_score)

1.0 0.8327272727272728

parantezler dahil mi?

Valeriy Yastremskiy :

parantezler dahil mi?

evet, her şey çalışıyor

editörde derlemeyi dene

mesaj metnindeki saati düzelttim.. 5-6 değil 1-2

sırasıyla eurobucks
