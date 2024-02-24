Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1876
ve günler bu saatler için farklı olabilir , değil mi?
Ben de aynı şeyi yaşadım, bu nedenle çizelgelerde tutarsızlıklar vardı, ama nedense sizde yok
yapamamak!!! çünkü 5 saatin başından itibaren aptalca başka bir iz alıyorum. 23 indeks, ama ben senin gibi altıncı saate kadar bir döngü içinde koşmuyorum, anlıyor musun?Birkaç gün bile atlayabilirsin, ben yapmam
kısacası .. veri setinde boşluk var (en az bir saat). Nedense çizelgelerde bulamıyorsunuz)) I xs
diğer saatler için eşit olmayan sayıda 5 dakika var, o zaman boşluklar da var. Ve her şey aynı olduğunda, tablolarda boşluk kalmaz
kısacası anlatmaktan yoruldum
onlar. en az 1 saatliğine vardiya gittiyse, o zaman fiyatlarda bunun gibi bir dizi boşluk olacak .. bu saatten sonra her şey değişti
kodum bu şekilde çalışıyor, hassas anlamına geliyor. Ama her şeyi düzelttim (şerefe)
Süper
ancak kodun kendisi değil, eksik dizinleri reindex aracılığıyla veri kümesine ekledi ve boşluklar kayboldu
ancak kodun kendisi değil, eksik dizinleri reindex aracılığıyla veri kümesine ekledi ve boşluklar kayboldu
hadi bot ticaretinde biraz kesinti yapalım, yoksa hiç de ilginç değil
duralım ve daha fazla bir şey yapmayalım, bu botlar pes ettiİtiraf ediyorum, sadece python'da kod yazmayı seviyorum
Ahahahaha))))) gider))
kısa görün. bir haftalığına dağlara gidiyorum mb
2010'dan bugüne her gün 1-2 saatlik kümeler
işte ekteki hayat ağacı
Denemek için düz veya yönlü kümeleri takas edebilirsiniz. Bu saatlere kadar. Gelir gelmez kendim yapacağım.
Son 5. saatin (yakın) 12 5 dakikasını f-inciye aktarın, 1. beş dakikalık saate normalleştirilmiş, f-inci küme numarasını döndürür. 6. saatte ticaret yapıyoruz. 6. saat için de 5. saatin 1. 5. dakikasıyla normalize oluyoruz.
Ağaç sınıflandırma hataları:
>>> print(train_score, " ", tst_score)
1.0 0.8327272727272728
parantezler dahil mi?
evet, her şey çalışıyor
editörde derlemeyi dene
mesaj metnindeki saati düzelttim.. 5-6 değil 1-2sırasıyla eurobucks