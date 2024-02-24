Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1871
Soru şu: tüm çubuklar üzerindeki sinyallerin ortalamasını almak veya her biri için koşulları kontrol etmek. İkincisini yapmak daha sıkıcı ama sinyallerin kalitesi iyileştirilebilir.
belirli bir sınıra kadar ortalamasını alın ve sınırların dışına çıkıp çıkmadığını kontrol edin. sınırlar daha zordur. Ortalamaları saymak ya da bunları yapmak için başka bir şey yapmak aptalca. Genişlik ve açıdan yapardım. Maksimum trend açısı hızlı bir şekilde geri döner, riskler))))
ve her çubuk için ne sayılacağı, sinyalin kalitesini artıracağı bir gerçek değil.. Daha sonra, her tik için / ile ilgili ortalama koşullar.
Max, tahmin sonraki iki saatlik çubuk içindeyse, o zaman asıl konu BO'dur. Negatif bir MO'ya dönüştüklerinde ne tür yüzlere sahip olacaklarını tahmin edin :-) WAHAHA HAAA. Keşke yüzlerini görebilseydim. Pekala, bu organizatörler modern teknolojiler hizmetteyken havalı şeyler istiyorlardı. bu zaman. Aksi takdirde, basit pozisyonlarla çalışabilirsiniz, ancak tahmin edilen çubuğun işaretinin değişmesinden önceki durumlarda. Bu TS koşullarında oldukça sık olabilen, ancak burada açık pozisyonun fiyatı ve geri dönüşü önemli olacaktır. Burada, piyasanın size iyi bir fiyat verip vermediğini anlamanız gerekir, o zaman girmeniz gerekir ve tüm başarılı tahminlere rağmen başarılı bir şekilde kalkmanıza izin vermezse, bu tahmini atlamak ve odaklanmak daha iyidir. sonraki .... Genel olarak böyle bir şey, eğer doğru anladıysam son dönem tartışmalarınız. IMHO doğal olarak!
Limitler ve FxSaber))))
falan, zaten bir şey yap, en azından bir kümede, en azından bir kuralla , harosh sözleri zaten, burada kimse projende sana bir şey tavsiye etmeyecek. Zaten ticaret yapmak için bir şeyler yapın ve orada vurursa, geliştiricileri düşünebilirsiniz.
ve teklifleri MT5 paketi üzerinden değil de nereden aldınız?
ve saate göre ne kadar inceltilmiş
bazen bir yerlerde bir şeyi özlüyorum ya da zaman değişiyoronlar. bazı saatler, belirli aralıklarla ardışık olmayan bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Tüm kod zaten yeniden yapıldı, hata yok
Görünüşe göre, mantıkla karışıklığı düzeltmek, beklenen yerde değilse, o zaman çok beklemek, değilse, o zaman bir geçiş yapmak gerekiyor.
görünüşe göre zaman aralığı gerçek bir buçuk iki veya daha fazla aralıkla uyuşmuyor)
Her zaman işe yaramayacaklar, bu da bir geçiş olacak. Demek ki aynı...
karlı bir seçeneğin ihmal edilmesi hatalı değildir.
en azından onu al ve satır satır yanlış bir şey ara. Saat geçişlerinde bazen güçlü boşluklar oluyor, belli ki birden fazla günün saatleri elde ediliyor, kaydırılıyor.
belki tatiller veya farklı zamanlarda açılan seanslar nedeniyle (tatiller veya başka bir şey)
- MT5 paketi üzerinden değil de teklifleri nereden aldınız?
-- ve saate göre ne kadar inceltilmiş
- Bana MT4'te bir senaryo yazdılar, mum kapandığında txt'de sadece alıntılar yazıyor, zaten "R" ile okudum ve ne istersem onu yapıyorum
- Zamanı saatlere çeviren bir fonksiyon yazdım ve sırada ne olduğu zaten belli
Harika video ve adamın kendisi de
2-3 senede 5-6 saat dene, eğrilerde boşluklar olur mu? ani geçişler
biraz öyle
Bilmiyorum o scripti aynı gün sildim)Mantıken, olmamalı