Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1867
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Açıklamayı nereden okuyabilirim? İlginç fikir)
Neyin açıklaması? Tam olarak anlama.
FKÖ'ye yönelik herhangi bir giriş dersi, ya fauna örneğiyle ya da insan örneğiyle başlar.
Ve hocaların yetersiz açıklamasını anlamak için google resimleri böyle
Bir yerde bir resim vardı, OOP'nin altındaydı. Şimdi bulamıyorum.
Orada tüm şema çizildi.
Ve bir ağaç hakkında bir açıklama için, o zaman bu sadece benim örneğim, benim hayal gücüm.
Sokaktaki ağaca aptalca baktı ve hem ağacın kendisini hem de sakinlerini zihinsel olarak yapıcıya, alanlara, yöntemlere, mirasa koydu :))
Kabul ediyorum
İnternette, tek bir nöronun kazanmaya yardımcı olmadığı gerçeği hakkında pratik olarak koroda yazıyorlar.
ve hatta burada
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
Eh, bir şekilde çok keskin) MO ve sinir ağları belirli görevlerde çalışır. Forex'te, tarihle ilgili eğitim dışında, ev bilgisayarınızda herhangi bir şeyi yeniden oluşturmanız pek olası değildir. Ama güç büyüyor. Birkaç bin çekirdeğe ve çekirdek başına maksimum RAM'e sahip kümeler henüz mevcut değil, ancak bu bir zaman meselesi. Ve hiç kimse büstü iptal etmedi ve hatta daha fazlası tamamlandı)
Renat Akhtyamov :
Kabul ediyorum
İnternette, tek bir nöronun kazanmaya yardımcı olmadığı gerçeği hakkında pratik olarak koroda yazıyorlar.
ve hatta burada
https://www.mql5.com/ru/forum/346008
dahası, ağaç uzmanlarından biri şimdi forumdaki kendi başlıklarından birinde devasa birleştirilmiş baboları için çok ağlıyorbu yüzden sizin için sarı yapraklar hakkında bu konuşmayı başlattım ...
Açık olalım, manuel ticarette para tükenir. Bu nedenle, MO'yu ima ederek neden yanıltıcı oluyorsunuz?
Ve bu konuda ağlamam, ancak hata kontrolü olasılığını, zamanında düzeltmelerini anlamak istiyorum.
Beyler, internette IR ile ilgili yüzlerce kurs/ders var, her şey hakkında, neden onları izlemiyorsunuz, neden burada oturuyorsunuz ve bu çılgınlığı yazıyorsunuz, AMO anlayışınız sıfır için çabalanacak bir şey değil, bu kırmızının içinde, neden yanlış bilgi içeren bu çöp gönderilerinden tonlarca yaratıyorsunuz???
sana tek bir sözüm var
Açık olalım, manuel ticarette para tükenir. Bu nedenle, MO'yu ima ederek neden yanıltıcı oluyorsunuz?
Ve bu konuda ağlamam, ancak hata kontrolü olasılığını, zamanında düzeltmelerini anlamak istiyorum.
Eh, bir şekilde çok keskin) MO ve sinir ağları belirli görevlerde çalışır. Forex'te, tarihle ilgili eğitim dışında, ev bilgisayarınızda herhangi bir şeyi yeniden oluşturmanız pek olası değildir. Ama güç büyüyor. Birkaç bin çekirdeğe ve çekirdek başına maksimum RAM'e sahip kümeler henüz mevcut değil, ancak bu bir zaman meselesi. Ve hiç kimse büstü iptal etmedi ve hatta daha fazlası tamamlandı)
bir nöronda kazanmanın en az bir (!) örneğini göster
buraya kaç kez geldim
Herhangi bir stratejinin gelişiminin başladığı ilk şey, nasıl kazanılacağı değil, nasıl kaybedilmediğidir.
Teoride burada herkes güçlü.
Kendini bok gibi göstermek. Peki, hangi kelimelerin sana yalan gibi geldiğini nasıl açıklayacaksın?
kime???? )))) !!!
Birkaç gün önce, modelin yeni verilere dayalı tahminlere dayalı olarak eğitilmesi gerektiğini öğrendiniz, tamam. onayla, ama böyle bir kelimeyi bile bilmiyorsun))
Bu senin için bir keşif oldu))) Sanki kendini 5 yıldır sinir ağları uzmanı olarak görüyorsun ve bugün yapay nöron terimini ilk kez duyuyorsun, ahahaha lanet olası uzman...
Ve buradaki uzmanlar %90'ın altında
Açıklayacak kim var?
Konuda ne hakkında konuştuğunu gerçekten bilen 5'ten az kişi var ve kesinlikle orada değilsiniz
kime???? )))) !!!
Birkaç gün önce, modelin yeni verilere dayalı tahminlere dayalı olarak eğitilmesi gerektiğini öğrendiniz, tamam. onayla, ama böyle bir kelimeyi bile bilmiyorsun))
Bu senin için bir vahiy oldu))) Sanki kendini sinir ağları konusunda 5 yıldır uzman sanıyor ve bugün yapay nöron terimini ilk kez duyuyorsun, ahahaha gözleme uzmanı...
Ve buradaki uzmanlar %90'ın altında
Açıklayacak kim var?
Konuda ne hakkında konuştuğunu gerçekten bilen 5'ten az kişi var ve kesinlikle orada değilsiniz
Affedersiniz, beni biriyle karıştırdınız mı? Lütfen sözlerimi alıntılayın!!!!
Eğitim sırasında, eğitimden farklı bir site analiz için kullanıldığında, bu ağ için yeni bir veri değil mi? Ama diyelim ki bu sitenin adı "Test" değil? yoksa ben mi karıştırıyorum???
Affedersiniz, beni biriyle karıştırdınız mı? Lütfen sözlerimi alıntılayın!!!!
Eğitim sırasında, eğitimden farklı bir site analiz için kullanıldığında, bu ağ için yeni bir veri değil mi? Ama diyelim ki bu sitenin adı "Test" değil mi? yoksa ben mi karıştırıyorum???
#18535'te ekspert oku...
Daha da iyisi, kitap okuyun.daha fazla zaman kaybetmeyeceğim