Ağlarla ilgilenen kimse var mı, dönem sayısı, parti boyutu ve şerit oranı oranını nasıl seçersiniz?
Tam olarak Stokastik periyodu seçtikleri gibi ve tamamen aynı sonuçla
Ne ilginç bir soru sordun! Nasıl yaptığımı kontrol et. Reshetov optimizer'ın vektörün yönünü iki sınıfı bölen hiperdüzlemin yönünü belirleyen destek vektörü yöntemini uyguladığını hatırlatmama izin verin. Ve bildiğiniz gibi, bu yöntem en yoğun emek gerektiren yöntemdir, bu bir hatanın geri yayılmasını aramak için gradyan iniş yöntemi değildir. Buradaki durum biraz farklı, daha çok iki farklı özellik arasında dik bir düzlem arayışı gibi, bu iki sınıf arasındaki maksimum mesafeyi hesaba katarak bu düzlem her ikisine de dik olacak şekilde. Genelde her vektörde böyle bir korku olur merak etme anne. Bir sonraki vektör değiştiğinde, önceki düzlemin kaydığını ve bir çağda, yakınlarda bulunan farklı sınıfların yakınındaki tüm uçakları bölen böyle bir arama olduğunu anlıyorsunuz, bu yüzden endişelenmeyin. Ve böylece bende dönemlerin sayısı dinamik olarak değişiyor. Harika bir tane değil ve belki de açıldı. Ve değişikliğin mantığı, polinoma verilen girdilerin sayısına bağlıdır. Her yeni girişle, arama geometrik olarak büyür. Sonuç olarak, 11 girdi ile yaklaşık 800 dönemim var, 5 ile yaklaşık 3000, yazmak isterdim ama sonra fark ettim. Uzun zamandır Java yüklemiyordum ama son olaylar ışığında, RSME'nin ne olduğunu bilmediğim için beni açıkçası cehenneme yolladıklarında ve kendilerini bununla kapladıklarını gördüm, ama mytarmailS değil mi?? ?? Yani ben bir serseri değilim. Başından beri bu tür suçlamalar yapmak için yaptıklarımda aptal olacaksın :-) Şaka yapıyorum, bu yüzden nazik olduğumda :-)))))))))))))))))) ))!!!!!!!!!
İşte tam veri <7=1600 çağ, >=12 çağ 30 olacak. Şimdi kapasitelerimde şiddetli bir şekilde kaybettiğimi anlıyorum, ancak yöntemin Aşil topuğu. Sadece çekirdek sayısına değil, aynı zamanda frekanslarına da ihtiyacınız var. Diğer yöntemlere göre yeterli değil mi? Ben sadece anlamıyorum.... Bir bilgisayar için kolay bir yöntem bulmak, en azından kendini sınırlamak demek... Sadece IMHO!!!!! Ve verdiğim veriler maksimum frekansa sahip 32 çekirdek için ..... Ara sıra burada postayla kiralıyorum. Şiddetle tavsiye ederim... Kullanışlı bir şey, tamamen büyülenmiş reklam yok :-)
Ve evet, mytarmails, bu yazıda sizden bahsetmem boşuna değildi, çünkü önerdiğiniz değerlendirmeyi anladım ve son derece ilginç buldum. Optimizasyon sürecinde kullanmamak şartıyla aldığım modellerin tahmini ne olur diye kendime sordum sadece bakın neymiş. En iyi modelin aynı optimizasyon sonucunu gösteren (eğitim koşullarına uygun olarak), ancak aynı zamanda daha kötü bir RMSE puanına sahip olduğu hissi var. Ne düşünüyorsun? Anlıyor musun yoksa tekrarlıyor musun? Bu yüzden içme ... bebeğim, sana uzun zamandır söylemek istedim. Vaka yoktu, ben de geldim :-))))))))
Orada sadece net olması için bir grafik çizmeniz gerekiyor, ancak kopuyor. yüklemeyin...
Eksik tırnak içeren hatayı hiçbir şekilde yakalayamıyorum)
Diyelim ki beş dakikalık tarih saat dizinleri olan bir veri çerçevesi var. 2 saate göre gruplandırılmıştır. İlkini 2. saat, ardından 2. saat takip eder. 1. saatten sonraki günler. gün.
Döngüde yaklaşık beş dakikalık veya bir tam saatlik bir boşluk olup olmadığını belirlemek ve bunlardan en az birinde boşluk varsa birkaç saat düşürmek gerekir. Dropna veya fillna tipine göre (en yakın değerler için). Ama NA yok
Kafasında sorunları var
Dinle, bana öyle geliyor ki, kar kümelerde hiç değil, ancak bilginin sunumunda, MO bilgisini daha büyük bir TF'nin mumları şeklinde sunmanın gerekli olduğuna dair bir şüphe var, örneğin, bir saati saatin açılışından kapanışına kadar 5 dakika olarak temsil eder ve bir sonrakini tahmin eder. saat ve bana öyle geliyor ki, kümelerle uğraşmaktan daha kötü, hatta daha iyi olmayacak, ama bu böyle, tamamen bir hipotez.
neyse, önemli değil
ama bir yerde saatler veya dakikalar atlıyor, nereye bakacağımdan emin değilim. Temel olarak, saatin birleşimi uyuşmuyor
Daha önce yaptığın gibi dosyama bir sürü eğri oluşturup görebilir misin? kümeler olmadan mümkün
5 ve 6 saat ayırın.
Saat 5'ten 6'ya hareket ederken, bazen aynı boyutta keskin sıçramalar gibi bir saçmalık alıyorum. Bunların gerçek geçişler olması pek olası değildir, büyük olasılıkla bir yerde bir saat atlama ve gün geçtikçe bir kayma vardır. Bu nedenle, kümeleme çarpık çalışabilir.
Deneyeceğim
Bu ne ya???
Olmalı??
Kafasında sorunları var
Hayır, sadece bana kaka atmalarından hoşlanmıyorum ....
kim egzersiz yapmak ister? En üstteki grafik giriş, üçüncüsü ise çıkış. 2 ve 4 testi. Bazı açıklamalar, 1 artış grafiği, 3 grafik, bazı "klasik" sistem satın almak için bir işarettir. Bu arada, hızlı bir soru, zikzak ve yüksek/düşük göstergesi gibi mantıksal ve bellek göstergelerini taklit edebilir mi?
virgül ayırıcı var