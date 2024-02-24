Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 874

Yeni yorum
 
Yuri Asaulenko :

Uyup uymadıklarını nasıl anlarız? NN'ler (sinir ağları) ile mi çalışıyorsunuz?

Ve değilse, o zaman ne? Ve MO konusuna daha yakın olacak.)

Hazırlık sürecindeyim, tabiri caizse, hedefleri normalleştirmek ve onlara bir değerlendirme yapmak istiyorum - çok kötü - tam cüruf, ortalama - normal, çok iyi - ayrıca saçma (nadiren).

 
Alexey Vyazmikin :

Hazırlık sürecindeyim, tabiri caizse, hedefleri normalleştirmek ve onlara bir değerlendirme yapmak istiyorum - çok kötü - tam cüruf, ortalama - normal, çok iyi - ayrıca saçma (nadiren).

Ne yapıyorsun? Bölge?

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Hangi durumda onları aramak ve uygun olup olmadığını kontrol etmek? Bilgim yok - bir aptal, bu yüzden akıllı olanlara soruyorum.

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Lojistik Sigmoid'e ihtiyacınız var (sayfanın en altında)

f-th'de, 0'dan 1'e normalleştirilmiş verilerinizi değiştirin

Exponential Shaping Functions - Golan Levin and Collaborators
  • www.flong.com
A collection of functions for shaping and tweening signals in the range 0 to 1.
 
Yuri Asaulenko :

Ne yapıyorsun? Bölge?

Hayal kuruyorum - Bir önceki gece tahmin edicileri seçmek (değerlendirmek) için bir yöntem buldum (benim için bu filtre hesaplamaları) ve denemek istiyorum.

Doğal göstergelere ek olarak, bazı tahmini katsayıları da kullanmak istiyorum - neyin daha iyi olacağını henüz bilmiyorum. Belki hiçbir şey olmayacak ve ben hayal kuruyorum, ama kontrol edeceğim ...

Maksim Dmitrievski :

http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/

Lojistik Sigmoid'e ihtiyacınız var (sayfanın en altında)

f-th'de, 0'dan 1'e normalleştirilmiş verilerinizi değiştirin

Teşekkür ederim, yapacağım!

[Silindi]  

Dosyalar:
ErlangReturns.mq5  6 kb
[Silindi]  
Maksim Dmitrievski :

Ve bundan sonra ne yapmalı?

[Silindi]  
Oleg otomatı :

Ve bundan sonra ne yapmalı?

I xs, Millet Meclisine başvurabilirsiniz

keneler için daha fazlasını yapmak gerekiyor

[Silindi]  
Maksim Dmitrievski :

I xs, Millet Meclisine başvurabilirsiniz

keneler için daha fazlasını yapmak gerekiyor

Anlaşılır şekilde...

Peki, asıl amaç/fikir neydi?

[Silindi]  
Oleg otomatı :

Anlaşılır şekilde...

Peki, asıl amaç/fikir neydi?

Alexander'ın yazdığı iyi eleme akışları

Poisson getiri dağılımı veya bunun gibi bir şey elde etmek

[Silindi]  
Maksim Dmitrievski :

Alexander'ın yazdığı iyi eleme akışları

Poisson getiri dağılımı veya bunun gibi bir şey elde etmek

aslında, bu tamamen saçmalık.

Bunu anlamak için "Neden?" sorusunu sormak ve ona makul bir cevap vermeye çalışmak yeterlidir.

1...867868869870871872873874875876877878879880881...3399
Yeni yorum