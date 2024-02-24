Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 874
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Uyup uymadıklarını nasıl anlarız? NN'ler (sinir ağları) ile mi çalışıyorsunuz?
Ve değilse, o zaman ne? Ve MO konusuna daha yakın olacak.)
Hazırlık sürecindeyim, tabiri caizse, hedefleri normalleştirmek ve onlara bir değerlendirme yapmak istiyorum - çok kötü - tam cüruf, ortalama - normal, çok iyi - ayrıca saçma (nadiren).
Hazırlık sürecindeyim, tabiri caizse, hedefleri normalleştirmek ve onlara bir değerlendirme yapmak istiyorum - çok kötü - tam cüruf, ortalama - normal, çok iyi - ayrıca saçma (nadiren).
Ne yapıyorsun? Bölge?
Hangi durumda onları aramak ve uygun olup olmadığını kontrol etmek? Bilgim yok - bir aptal, bu yüzden akıllı olanlara soruyorum.
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Lojistik Sigmoid'e ihtiyacınız var (sayfanın en altında)
f-th'de, 0'dan 1'e normalleştirilmiş verilerinizi değiştirin
Ne yapıyorsun? Bölge?
Hayal kuruyorum - Bir önceki gece tahmin edicileri seçmek (değerlendirmek) için bir yöntem buldum (benim için bu filtre hesaplamaları) ve denemek istiyorum.
Doğal göstergelere ek olarak, bazı tahmini katsayıları da kullanmak istiyorum - neyin daha iyi olacağını henüz bilmiyorum. Belki hiçbir şey olmayacak ve ben hayal kuruyorum, ama kontrol edeceğim ...
http://www.flong.com/texts/code/shapers_exp/
Lojistik Sigmoid'e ihtiyacınız var (sayfanın en altında)
f-th'de, 0'dan 1'e normalleştirilmiş verilerinizi değiştirin
Teşekkür ederim, yapacağım!
Ve bundan sonra ne yapmalı?
Ve bundan sonra ne yapmalı?
I xs, Millet Meclisine başvurabilirsiniz
keneler için daha fazlasını yapmak gerekiyor
I xs, Millet Meclisine başvurabilirsiniz
keneler için daha fazlasını yapmak gerekiyor
Anlaşılır şekilde...
Peki, asıl amaç/fikir neydi?
Anlaşılır şekilde...
Peki, asıl amaç/fikir neydi?
Alexander'ın yazdığı iyi eleme akışları
Poisson getiri dağılımı veya bunun gibi bir şey elde etmek
Alexander'ın yazdığı iyi eleme akışları
Poisson getiri dağılımı veya bunun gibi bir şey elde etmek
aslında, bu tamamen saçmalık.
Bunu anlamak için "Neden?" sorusunu sormak ve ona makul bir cevap vermeye çalışmak yeterlidir.