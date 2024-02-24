Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1508
danışman İlya nasıl?
Kase beni hayal kırıklığına uğrattı. Teorik hesaplamalarımdan ve varsayımlarımdan güçlü bir sapma var. Maxim'in aynı adlı makalesi, sözde uzun hafıza veya Uzun menzilli bağımlılık fenomenini incelemem için bana ilham verdi. ARFIMA'ya dayalı bir gösterge yazdı . Yazarlara göre ARIMA'dan daha iyi tahmin gücüne sahiptir.
LRD dalgalar halinde yüzer, yüksek enerjili alanları filtrelemek mantıklıdır, ardından kısa bir perspektif için tahminlerde mantıklıdır. Ve bir pencere alZincirler zayıf kümeleniyor mu? Neredeyse anladım, yakında eğlence için mql'de yeniden yazacağım, cephanelikte olsun
Kase beni hayal kırıklığına uğrattı.
Yani attığım indikatör zincirle denendi?? Yoksa fiyatlar ile dalga mı geçiyorsunuz?
Etkileyici şımartılmış psikologlar izlemese daha iyi
Oh nasıl! Drobyshevsky, hominidlerin kafataslarını sistematize etmekten, bunların içeriği konusunda felsefe yapmaya geçti (kafatası kastedilmektedir). Birden! keyifle izledim teşekkürler.PySy: Görünüşe göre Anokhin'in Chernihiv'den gelen defneleri onu dinlendirmiyor.
Bir şeyi anlamadıklarında, her zaman Allah'a gelen veya müminlerin duygularına kapanan insanları ciddiye alamıyorum. Anokhin zeki bir tip gibi görünüyor, ama yüksek hakkında düşünmeye başlar başlamaz ... boşa yaz, genellikle ikincisi hakkında sessizim :))
Etkileyici şımartılmış psikologlar izlemese daha iyi
Şey, şaşırdım, şimdi antropoid antik maymunların / insanların modern maymunların ataları olarak kabul edildiğini bilmiyordum (58:18).
Malzemeye göre - tarihe uyum hissi :) Ne yazık ki, gerekçeler zayıf ve çelişkili, ancak bir bakış açısı olarak - bırakın olsun.
Kanımca, bu tür çalışmalar, türlerin gelişimine hizmet eden yeni mutasyonların izolasyonu ile alt türlerin DNA'sındaki değişikliklerin analizi ile desteklenmeli, o zaman benim için daha ilginç olacak.
Ancak, bir kişinin önemli konular da dahil olmak üzere günlük yaşamında genellikle düşüncesizce kararlar aldığı "koşullu reflekslere" gelince, Robert Cialdini'nin "Etki Psikolojisi" adlı bir kitap çalışması ilginçtir. Konu burada da tam olarak açıklanmamıştır, ancak bilgili ve ilgili kişiler tarafından kendi amaçları için kullanılan toplanan yöntemler ilginçtir.
peki ya zincirler, gösteri bitti mi?
Zincirlerle her şey belirsizdir. "lambertW" ile "gaussianized" EURUSD/M20 logreturn aldım (resimler burada ). İki durumlu bir model eğitildi (elbette büyük bir modelle daha iyi, yazar 5 diyor). Kod ve resimler aşağıdadır.
Bir sinyal ve tırnak çizin