Ve hangi verilerin gelecekle ilgili bilgi taşıdığı sorusunun cevabı basit. Opsiyon beklentileri (volatilite gülümsemesi), eğimi, eğimi ve gerçek değeri. Sonraki: Gerçek piyasadan Delta ve hacim ve açık ilgi. Sonra fiyatın kendisi var. Fiyat Akshin, sözde.

Yukarıdakilerin hepsinden sadece 11 enstrüman için delta ve hacim mevcut, burada bu veriler üzerinde AD, Stokastik ve Standart Sapma gibi geleneksel göstergeler oluşturarak 110 tahminci yapmayı başardım.

Göstergeler standart gibi görünüyor, ancak geleceğe dair bilgi taşıyan istisnai veriler üzerine kurulmuşlar....

teşekkür etme....

Michael Marchukajtes :

Pencereler pahasına, pencerenin her zaman farklı olduğu, piyasanın kendisi tarafından dikte edilen temel TS'mi alın ve oluşumu aynı zamanda bir piyasanın tersine çevrilmesini de gerektirir. Analiz için en normal an, beklenen geri dönüşün anıdır.

Ve senden, Max, şiirdeki TC'm hakkındaki şüphem için bir özür bekleyeceğim ki bu benim de hoşuma gidecek.

Uzun bir süre boyunca, piyasa yükselenden azalan ve tam tersi şekilde değişti ve TS hala çalıştığı gibi çalışıyor. Ve modelin kendisini görseydiniz şaşırırdınız (çok küçük)

şimdiye kadar, mevcut büyüme verimlilik açısından önceki zirvelerden farklı değil; ile gözlemci sistemi değişmedi

bu nedenle en büyük zirvenin en az 3 kat üstünlüğünü bekliyoruz

ve sistem test edilirken biraya çok fazla boşalmamak için riskleri yine de azaltırdım.


 
Maksim Dmitrievski :

Kendimi bekliyorum Max.... Kendimi bekliyorum... biraz daha zaman alıyor, TS tabanının tüm sinyalleri işlenmez... birçok "bilmiyorum" durumu, bir örnek, son 2 gün işlem yok....

 
Michael Marchukajtes :

Profilime baksaydın, bir hafta boyunca düz bir aralık görürdün.

 
Michael Marchukajtes :

2. Sisteminiz sinyal vermiyorsa "ne yazık ki"

7

 
Uladzimir Izerski :

Şüphe duyduğunuzda, oklar sadece aşağıdır.

Açıklarım. Satın almak için sinyal yok. Henuz iyi degil...

 

Meslektaşlar!

Peki ya en iyileri bu sinyallerden süzülürse?

Teklifleri sadece PM ile kabul ediyorum.

 

Herkes sessiz.

Bahis zamanı.

İlk kim yayınlayacak.

 

TAMAM. İddiaya gireriz.

Neden sessiziz?

 
Uladzimir Izerski :

TAMAM. İddiaya gireriz.

Neden sessiziz?

bir sürü yeni fikir aldı ve herkes hızla kodlayıp test etmeye karar verdi)

