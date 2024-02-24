Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1509
Birkaç sorun var:
1. başlatma parametrelerinin nasıl tanımlanacağı açık değil
2. Devletin eyleme uygunluğunun belirlenmesi, sadece ampirik olarak mı? Objektif kriterler olmalı. Araştırma yapılması gerekiyor
Resimler ilginç görünüyor.
Sinyalleri seçip ortaya çıkan dengeye bakarsanız
İyi şanlar
Pekala, sana söylemiştim :( psikologlar, bir dinozor kadar eski olan fosilleşmiş kalıntılardan DNA çıkarılmasını talep ediyorlar.
İstenirse her şey mümkün , uygun bir biyomateryal olurdu.
Derse gelince, ilan edilen "Akıl nedir?" konusunu hiç ortaya çıkarmıyor, aslında Charles Darwin'in fikirlerinin yeni olmayan bir beyanı var.
Ve bir kişinin her hareketini çok fazla enerji tüketen bir ceza olan neokorteks ile düşünmesi fikrinden gerçekten hoşlanmadım. Hayır, tam tersine, bir kişi enerji tasarrufu yapmaya çalışır, ancak iki kez düşünmeyi sevmez ve daha önce verilen kararları enerji tasarrufu için kullanırken ayrı görevler üzerinde düşünür.
bunu sizin için ifşa etmez ve onun gibi onunla birlikte durmadan konuşabilirsiniz .. peki, aynı zamanda psikolog olan .. Peter ya da benzeri .. kim işe yaramaz bir görsel kitaplık yazıyor.
Çünkü inişler için psikolojik kitapların yardımı olmadan mantıklı düşünmeyi bilmiyorsunuz. İnsan dişileri bile daha mantıklı ve uyumlu düşünür.
Beynin çalışmasını sağlamak için - et, vitamin yemeniz ve en azından basit paspasları çözmeniz gerekir. bulmacalar.
Ve ikincisi genellikle herhangi bir kelimeden rahatsız olur .. her gün olması için boks bölümüne kaydolması gerekiyor ... o zaman belki böyle bir kız olmayacak :D
Maxim, ilkel saldırgan davranışlar pahasına konunun bilgisine güven göstermeye çalışmak verimli midir?
Hayır, bu daha ziyade zayıflığın ve konu hakkında yetersiz bilgiden dolayı pozisyonunu savunma isteksizliğinin bir göstergesidir.
Ancak, bu video size çok fazla bilgi getirdiği için, yani ne için uğraştığınız için şaşırtıcı değil ...
Genel olarak, saçma sapan konuşmayalım ve insanları aşağılamayalım, bu konuda MO hakkında çok fazla çürüme var, zaten yetersiz ifadelerden iğrenç.
Videoyu özellikle eğlenmek için attım, yani. tepkinin ne olacağını biliyordu
Ve en başından beri özellikle psikologlar hakkında yazdı. Ve sen liderlik ediyorsun.
Video, öğretim görevlisi gibi her durumda güvenilirdir
Eylemleriniz, erkekliği güçlendirmek ve benlik saygısını yükseltmek için başkalarına hakaret edebileceğiniz bir durum yaratmayı amaçlıyorsa, bu tamamen farklı bir hikaye ...
Genel olarak, psikolojinin bununla ne ilgisi olduğu net değildir, öğretim görevlisi buna tam olarak değinmez ve bu nedenle tartışılacak özel bir şey yoktur.
iyi, yönlendiriliyorsun, bu yüzden hedefe ulaştım
Benimle konuşmayı çok istediniz ama nasıl söyleyeceğinizi veya bir sebep bulamadınız mı?
Geçenlerde bir arkadaşımla seyahat ediyordum ve hayatında ilk defa tabelanın altında böyle bir tabela gördü. Ve tabii ki, ne demek olduğunu hemen "anladım", çay evlendiği ilk gün değil, uzun süredir yaşıyor. İşte buradayım, bunun piyasa kalıplarının ve ticaretinin tanınmasıyla duruma çok benzer olduğunu düşündüm.
Farklı l işaretlerini/tabletlerini tanımak üzere eğitilmiş bir sinir ağı hayal edin. Her şey yolunda, eğitim örneğinde ne olduğunu kolayca tanır. Ve sonra bam - böyle yeni bir işaret ve geldiler. Burada bir kişi onu ilk kez gördü, ancak yaşam tecrübesi ve çok fazla ek bilgisi var ve bunun ne anlama geldiğini hemen "tahmin etti". Yani sinir ağının piyasalarda para kazanmasını istiyorsanız, "kalıpların" ne anlama geldiğini "tahmin edebilmeli" - aksi halde hiçbir şey. Tablet kalıpları üzerinde eğitim aldık, ancak sinir ağı prensibi yakalamalı ve sadece önerilen kalıpları hatırlamamalı. Piyasada her zaman yeni durum plakaları vardır, ancak yapım ilkesi asla değişmez, ayrıca yol işaretleri altında plakaların "çizilmesi" ilkesi. Bir sonraki pazar plakasının ne anlama geldiğini tahmin edin - bir kar olacak. Piyasa geçmişini araştırmak ve benzer bir durum aramak işe yaramaz. "Anlamak" ve "tahmin etmek" gerekir. Bir "kalıp" arayışı içinde 198 tüylü trafik kuralları kitabını karıştırmak ne kadar yararsız. O zamanlar böyle işaretler yoktu. Ama bir sürü başka vardı ve onları inceledikten sonra, yenilerinin anlamını tahmin etmeyi öğrenmelisin.
sihirbaz2018 :
O zamanlar böyle işaretler yoktu. Ama bir sürü başka vardı ve onları inceledikten sonra, yenilerinin anlamını tahmin etmeyi öğrenmelisin.
IMHO, piyasa genellikle daha sonra ne olacağı konusunda kimseyi uyarmak zorunda değildir, neden olabileceğini kendiniz düşünün? Krupnyak ya tahmin edilemez ya da küçük ve orta büyüklüktekilerin tahminlerine aykırı davranır ve küçük ve orta büyüklüktekiler olanları "ateş etmez", uyuşturucu bağımlıları gibi tüm canlıları "gören" yanılsamaların pençesindedirler. halıda, hatta uzaydaki küresel olaylarda, bu bazen gerçeklikle tamamen tesadüfen örtüşür, ancak çoğu zaman değil. "Tablolar" yoktur.
Etkileyici şımartılmış psikologlar izlemese daha iyi
Bahçemdeki taşı ben böyle mi anlıyorum? Tamam hadi görelim.
Bah, ne insanlar. Sihirbaz, bahsettiğim büyücü sen misin? Dikkat edin büyük harfle yazdım :-)