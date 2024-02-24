Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1350
.
İşte size basit ama çok faydalı bir görev. Usta?
Cooper'ın rastgele süreçler hakkında yazdıklarını dikkatlice incelesen iyi olur. Sizin için gerçekten çok yardımcı olacaktır.
Cooper'ın rastgele süreçler hakkında yazdıklarını dikkatlice incelesen iyi olur. Sizin için gerçekten çok yardımcı olacaktır.
;) Takdir ettim.
Kral!
Kase hava gibi gerekli, bu yüzden aşırı önlemler almak zorundayım, ancak bilgilerin gizliliğini ihlal etmeden.
Şöyle söyleyelim: PM'mde, belirli bir Bay X'in gıpta edilen Kâse'yi aldığına dair veriler var (ekteki arşive bakın).
Veri formatı standarttır: Zaman, OHLC, Hacim.
Bu verileri elde etmenin standart olmayan ve benzersiz yöntemi. KAPALI artışlar, örneğin, aşağıdaki dağıtım yoğunluğuna sahiptir:
Bunun altına bile inemiyorum...
Lütfen, kim meşgul değil - bir orman / sinir ağı yardımıyla bu saflardan kaçak kâr elde edip edemeyeceğinize bakın.
Özellikle iade ile çalışanlar - size yalvarıyorum.
Basit bir cevaba ihtiyacımız var: Kâse var / Kâse yok.
Teşekkür ederim.
Anlaşılamayan herhangi bir durumda, spektrumu düşünün! Spektrum senin seçimin! (Artık spektrum durağan olmama durumunda da mevcuttur)
Zaten ortak isimler haline gelen Moshnikler , kanatlara ve kuyruklara dikkat etmiyorlar, ancak tamamen daha yüksek silikon bilincine güveniyorlar, bunun için bu konuda gerçek ıstırap olarak dua ediyorlar, ancak daha az fanatik, yoksul Gaussyalılar değil. Amin.
Burada kimse yokmuş gibi hissettim...
Lesha Vyazmikin - son çılgın acı çeken - ve açıkçası, ormanda kayboldu, yüzüstü taze bir sulak alana düştü.
Çılgın fikirler biraz kurudu sanırım.. Güçlenip yeniden ilerlememiz gerekiyor, yeni bir aptalla..))
İlginç kitaplar okuyorum, bir şeyler yazamayacak kadar tembelim ve neredeyse hiç kimse ilgi alanlarıma cevap vermiyor.
Açık.
Şey, pekala - Kâse'nin yeni çılgın arayışçılarını bekleyeceğiz. Konunun bu kadar boş olması çok kötü.
böyle bir resim nereden geliyor???, dosyada 6 sütun var, bunlardan ilki zaman, bu yüzden dikkate almayacağız, 2'den 6'ya kadar sütunlar var
tüm sütunlar için dağıtımlar oluşturuyoruz ....
ilk 5 dağıtım orijinal seriye göre inşa edilmiştir, ikinci 5 (aşağıdakiler) serilerin dağılımlarına göre oluşturulmuştur.
peki bu resimler nereden?
renkbuna dayanarak, bu veriler 0.001'lik bir adımla toplanır