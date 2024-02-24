Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 672
Ama her neyse, duymuyorsunuz veya dinlemiyorsunuz.)) Burada Kâselerin fikirlerini, ellerinden alınma riski olmadan yayınlayabilirsiniz.) Kimse dikkat etmeyecek - herkes süreçle meşgul .)
Söylemeliyim ki, süreçle bir şekilde daha fazla ilgileniyorum. İşte sonuç ve şimdi ne - ne yazık ki hurdy-gurdy'yi açın, kapatın. Ah.Altıncı yılın sonunda, Hu Zhou'ya avcılık becerisinin özüne nüfuz etmiş gibi geldi. Av için değil, kavramın kendisi onun için ana şey haline geldi. (ile)
Hiç birşey anlamıyorum )
Yuri, dalga geçmeyi bırak. Tanrı'nın ışığına çık. Kendinizi resmi olarak tanıtın, belgeleri (pasaport vb.) gösterin ve stratejinizi güçlü, açık ve duygulu bir şekilde sunmaya başlayın. Dinleyen çocuğun sorularını net bir şekilde yanıtlamak. Bu teklifi nasıl buldunuz?
Pasaportunuz yok, ancak her şey bana sunuldu ve MK tarafından kontrol edildi. Profilde, adın sağında yeşil rozet. Pasaportunuzu ibraz edene kadar almayacaksınız.))))
Stratejim zaten belirlenmiş. Ve sen dahil.)
Sanırım kimse onu anlamadı ^)))) Akademik eğitim eksikliği ve sadece aşırı kibir nedeniyle.
Ve strateji - evet, güzel ve tek gerçek. Anlamadığım tek şey, oradaki sinir ağlarını nasıl bağlayacaksınız? Yazılarınızı tekrar okumam gerekiyor.
Nasıl? - Bunu zaten kendiniz anladınız ve birkaç hafta önce bu başlıkta söylediniz.) Millet Meclisi, diğer koşulların uygun olması durumunda işlemin anını belirler.
Bu alıntıyı beşinci kez alıntılıyorum:
Hayır, bu anlaşılabilir. tam olarak nasıl olduğu belli değil. Sinir ağının giriş/çıkışları, bu girişlerin/çıkışların ana algoritmaya nasıl "bağlandığı" vb. İstediğiniz gibi yayınlayın! Kabaca söylemek gerekirse, sinir ağının temel algoritma ile bağlantısıyla ilgileniyorum.
Bağlantı yok. Teklifler doğrudan Ulusal Meclise gönderilir ve çıktı bir anlaşma sinyalidir. NN, yalnızca diğer koşullar uygun olduğunda çalışır ve bu, herhangi bir MO olmadan algoritmik olarak çözülür. Alıntıya bakın. NS yerel bir sorunu çözer.
Bunların hepsini zaten defalarca yazdım.)) On sayfa çevir, hepsini okuyacaksın.)
Görmek. Dağıtımlar ve her türlü süreç hakkında ve bu yüzden her şeyi herkesten daha çok biliyorum.
Bu, sorunun çözümü için TEMEL'dir ve esas alınır.
Ancak sorun şu ki - ST'nin hiçbir anı (ne basıklık ne de asimetri) süreç hakkında daha fazla ek bilgi vermez. NUMARA!
Şimdi negentropi ile uğraşıyorum ama işler yavaş ilerliyor.
Sinir ağlarını ve dağıtımları bir şekilde birleştirerek bu durumdan çıktınız.
Onlar. NN'nin girişi - temel algoritmanın girişiyle aynı - basitçe paralelleştirildi.
Ve çıkış, negentropi şeklinde aradığım, açmak / kapatmak için ek bir sinyal. Doğru şekilde?
Artık teori ve pratiği takip etmiyorum. Kimin ne aradığını bilmiyorum.)) Özdeşlik negentropi kelimesinden başlar.) Genellikle ne kadar çok terim o kadar az anlam taşır.))
Paralelleştirmediler, ancak NS'nin kapsamını sınırladılar. böylece hem eğitimi hem de NN'nin kendisini basitleştirir.
Ek bir sinyal değil, tek - bir ticarete girmek.
Sisteminize gelince, sizin durumunuzda Millet Meclisi'nin uygulanabilirliği hakkında bir şey söyleyemem. Bana öyle geliyor ki, oradaki mutfak biraz farklı. Bu sistemlerin yapabileceğini bile sanmıyorum. genel metodoloji. Ama yanılıyor olabilirim, sadece genel anlamda biliyorum.