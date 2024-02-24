Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1351
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
renkbuna dayanarak, bu veriler 0.001'lik bir adımla toplanır
Hmm....
En üst düzey uzmanlar burada toplandı)))
.....
renko, verilerdeki her noktada sabit bir adım olduğunu varsayar
bu, farklılaştırılmış Renko serisinin dağılımının şöyle görüneceği anlamına gelir
Hmm....
En üst düzey uzmanlar burada toplandı)))
.....
renko, verilerdeki her noktada sabit bir adım olduğunu varsayar
bu, farklılaştırılmış Renko serisinin dağılımının şöyle görüneceği anlamına gelir
seni şaşırtmak. Delta yüksekliği her zaman 0,001 klose'den fazla değildir, yükseliş ve düşüşe bağlı olarak yüksek ve düşük eşittir. orada hiçbir şey yokÖzeller özel değildir, ama benimle değil, seninle değil. Ve herkes görevleri karmaşıklaştırabilir
böyle bir resim nereden geliyor???, dosyada 6 sütun var, bunlardan ilki zaman, bu yüzden dikkate almayacağız, 2'den 6'ya kadar sütunlar var
tüm sütunlar için dağıtımlar oluşturuyoruz ....
ilk 5 dağıtım orijinal seriye göre inşa edilmiştir, ikinci 5 (aşağıdakiler) serilerin dağılımlarına göre oluşturulmuştur.
peki bu resimler nereden?
Örneğin, E sütununu alın - KAPAT fiyatı
................
Artışlar sırasıyla şuna eşittir:
......
Dolayısıyla, bu artışların histogramı çok garip bir görünüme sahip. Ve bu Renko değil!
İlk kez artışlarla çalışıyorsanız, Doc'un yaptığı gibi bir sonraki artışın "+" veya "-" işaretini tahmin etmeye çalışın, pliz.
Kral!
Kase hava gibi gerekli, bu yüzden aşırı önlemler almak zorundayım, ancak bilgilerin gizliliğini ihlal etmeden.
Şöyle söyleyelim: PM'mde, belirli bir Bay X'in gıpta edilen Kâse'yi aldığına dair veriler var (ekteki arşive bakın).
Veri formatı standarttır: Zaman, OHLC, Hacim.
Bu verileri elde etmenin standart olmayan ve benzersiz yöntemi. KAPALI artışlar, örneğin, aşağıdaki dağıtım yoğunluğuna sahiptir:
Bunun altına bile inemiyorum...
Lütfen, kim meşgul değil - bir orman / sinir ağı yardımıyla bu saflardan kaçak kâr elde edip edemeyeceğinize bakın.
Özellikle iade ile çalışanlar - size yalvarıyorum.
Basit bir cevaba ihtiyacımız var: Kâse var / Kâse yok.
Teşekkür ederim.
Ne tür bir hikaye bu kadar yırtılmış? Boşluklar olmadan normale gidelim, o zaman bir şeyler izlemek mantıklı olabilir ...
Rastgele süreçleri tahmin etme hakkında https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 gönderisine ek olarak.
Artık her şey aynı, gerçek piyasa verileri üzerinde sinir ağını kullanarak alçak geçiren filtrenin çıkış değerini tahmin ediyoruz. Tahmin aralığı - TF 1 m'de 5 dk.
Tüm değerler, NS veri ölçeğinde geleneksel birimlerdedir. Doğal olarak, gerçek değerlere dönüştürülebilirler.
5 m < -(3-4) veya > (3-4) için tahmin değerleri ile gerçek bir TS'de çalışmak zaten mümkündür. Ters yöne gitmeyecek.
Eh, yığına, 10 m için tahmin
Tahmin süresi = 0 ise, 45 derecelik bir açıyla düz bir çizgi elde ettiğimizi hatırlatmama izin verin.
Kral!
Kase hava gibi gerekli, bu yüzden aşırı önlemler almak zorundayım, ancak bilgilerin gizliliğini ihlal etmeden.
Şöyle söyleyelim: PM'mde, belirli bir Bay X'in gıpta edilen Kâse'yi aldığına dair veriler var (ekteki arşive bakın).
Veri formatı standarttır: Zaman, OHLC, Hacim.
Bu verileri elde etmenin standart olmayan ve benzersiz yöntemi. KAPALI artışlar, örneğin, aşağıdaki dağıtım yoğunluğuna sahiptir:
Bunun altına bile inemiyorum...
Lütfen, kim meşgul değil - bir orman / sinir ağı yardımıyla bu saflardan kaçak kâr elde edip edemeyeceğinize bakın.
Özellikle iade ile çalışanlar - size yalvarıyorum.
Basit bir cevaba ihtiyacımız var: Kâse var / Kâse yok.
Teşekkür ederim.
Ne tür bir hikaye bu kadar yırtılmış? Boşluklar olmadan normale gidelim, o zaman bir şeyler izlemek mantıklı olabilir ...
Bana gönderileni verdim. Bu kişi artık iletişimde değil. Bu bir peri masalı değil - lütfen bana inanın.
Bu satırla ÇOK ilgilendim - hiç böyle bir şey görmedim.
En azından bir şey işe yararsa, oluşumu için algoritmayı birlikte çözeceğiz. Onun hakkında sadece parça parça verilerim var - açıkçası, bu kişi gerçekten onun hakkında konuşmak istemedi :))
Bana gönderileni verdim. Bu kişi artık iletişimde değil. Bu bir peri masalı değil - lütfen bana inanın.
Bu satırla ÇOK ilgilendim - hiç böyle bir şey görmedim.
En azından bir şey işe yararsa, oluşumu için algoritmayı birlikte çözeceğiz. Onun hakkında sadece parça parça verilerim var - açıkçası, bu kişi gerçekten onun hakkında konuşmak istemedi :))
Diyelim ki bunlar karar noktaları. O zaman ne tür bir araç olduğunu belirlemeli ve tahmin ediciler oluşturmak için geçmişi geri yüklemelisiniz, çünkü açıkça bir geçmişi vardı ve sadece anlaşılmaz ayrıklığa sahip çıplak sayılar değil.Bir hikaye olacak, bunların ne tür noktalar olduğunu tablo üzerinde üst üste koyarak düşünebilirsiniz.
ve bildiğiniz böyle bir dağıtımdan nasıl kazanılır?
Bilseydim, yardım için buraya gelmezdim.
Genel olarak, bu dosyanın benimle ortaya çıkma tarihi belirsizdir. Onu gönderen kişinin amaçlarını ve amaçlarını anlamıyorum. Ama onu keşfetmemek büyük bir aptallık olur. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.