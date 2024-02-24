Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1343

Yeni yorum
[Silindi]  

Ve bu arada,


Ulusal Meclisin gürültü üreteci üzerindeki çalışmasının bu sonucu, bir kez daha "SB'den kazanma" olasılığını, "bir madeni parayla kazanma" olasılığını doğrulamaktadır. Birçoğu için kafaya sığmasa da.

Bu arada, öyle.

 
Yuri Asaulenko :

...Bize modelinizi verin...

Yuri, Güvenlik Konseyi'ne bazı eserler eklemeye çalış.

Örneğin, bunun gibi: https://smart-lab.ru/blog/186186.php

Осознанность при построении систем
Осознанность при построении систем
  • smart-lab.ru
Рассмотрим вот такой инструмент: Видно, что за несколько месяцев акция очень существенно выросла. Значит, это волатильная и достаточно трендовая вещь. Поэтому логично ее торговать при помощи трендовой системы. Нетрудно построить простейшую трендовуху. По классике будем входить на пересечении скользящих средних, а выходить по...
 
Yuri Asaulenko :


Görev yapaydır, bir gürültü üretecinde ve teorik olarak bu gürültünün tahmin edilebileceği şekilde yapılır. Birkaç sayı önde denedim.

Bir sır değilse, yapay diziler hangi ilkelere göre yapılır? Kabaca söylemek gerekirse, gürültüyle karışık bir sinüs dalgası mı yoksa bir şekilde daha mı karmaşık?

 
Oleg otomatı :

Ve bu arada,


Ulusal Meclisin gürültü üreteci üzerindeki çalışmasının bu sonucu, bir kez daha "SB'den kazanma" olasılığını, "bir madeni parayla kazanma" olasılığını doğrulamaktadır. Birçoğu için kafaya sığmasa da.

Bu arada, öyle.

Eh, bu absürt, fizikteki sürekli hareket makinesi gibi, yani tabii ki tamamen bariz bir saçmalık değil, hatırlıyorum 7 yaşında kendi sürekli hareket makinesi versiyonumu yapmıştım ama büyükbabam korunumu açıkladıktan sonra yasalar, tüm girişimlerin boşuna olduğunu kolayca anladım, yeni başlayanlar için affedilebilir ve hatta çalışma için tavsiye edilmesine rağmen, SB ticareti girişimleriyle aynı)

[Silindi]  
Zhenya :

Eh, bu absürt, fizikteki sürekli hareket makinesi gibi, yani tabii ki tamamen bariz bir saçmalık değil, hatırlıyorum 7 yaşında kendi sürekli hareket makinesi versiyonumu yapmıştım ama büyükbabam korunumu açıkladıktan sonra yasalar, tüm girişimlerin boşuna olduğunu kolayca anladım, yeni başlayanlar için affedilebilir ve hatta çalışma için tavsiye edilmesine rağmen, SB ticareti girişimleriyle aynı)

iyi, sirk gitti ve palyaçolar kaldı

[Silindi]  
Akıllı adamlar, bir gürültü üreticisinin ne olduğunu dikkatlice düşünün.
 
Oleg otomatı :
Akıllı adamlar, bir gürültü üreticisinin ne olduğunu dikkatlice düşünün.
[Silindi]  
Vitaly Muzichenko :

Bu ifadeyi kapakta gördünüz. İyi çocuk.

 
Merhaba. Birçok yönden, son yorumcular gürültü üreteci konusunda haklılar. Radyo mühendisliğinden alınan piyasanın frekans dalgalanmaları teorisi kesinlikle başarısız bir konudur. FATL SATL ile 2006 yılı civarında tanıştım ve doğal olarak başarısızlığını sonuç eksikliği şeklinde gösterdi. Yüksek frekanslı bir fiyat dalgalanması vardır, ancak bu sadece fiyatın bir sonucudur. Evet, burada ve şimdi şöyle bir frekans vardı, evet, ama burada böyleydi. Ancak bu, gelecekte hangi frekansın olacağını söylemez. Gerçekten değerli olan tek başarı, anladığım kadarıyla, SSA tarafından yeniden çizilen ancak CSSA tarafından yeniden çizilmeyen hareketli ortalamanın ucunu tamamlamayı öğrenen CSSA'dır. Sadece bu aracı kullanan araştırmacılar onu çok fazla abartıyor ve üzerine çok şey koyuyor. Birisi onu aldı ve aracına bağlamayı başardı. Ancak genel olarak, frekans analizi konusunda ve hatta gürültü üreteçleri konusunda daha da şüpheliyim. Burada ondan kurtulmak için mümkün olan her yolu deniyorsunuz ve birileri onu ekliyor. KRANKLAR ve sadece :-)
 
Bu arada, kimse Sihirbaz'ı görmedi ??? Gerçekten onunla bir şey tartışmak istedim ..... YEAHAAAA Bir zaman vardı .... Biz kahraman değiliz !!! :-)
1...133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350...3399
Yeni yorum