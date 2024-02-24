Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1347
:))) Alexi! Sen, görüyorum - dolaşmak. Ancak, piyasanın yalnızca teori tarafından ele alınamayacağını bildirmek için acele ediyorum. Bir nedenden dolayı - "zaman" gibi bir şey hiç dikkate alınmaz. Evet, evet, normal süre saniyeler, saatler, ... Zamanın rolünü anlamadan ve hesaba katmadan, TViMS'in tüm gücü de güçsüzdür - doğrulanmıştır.
Hepimiz burada uğraşıyoruz, karıştırıyoruz ve hala bulamıyoruz)
Zaman takibi, fiyat modeline durağan olmamanın eklenmesidir.
Korkma, Alexey. Fiyat dalgası paketinin davranışına (tik artışlarının olasılık yoğunluğu, parametrik olmayan basıklığı, asimetrisi) belirli bir zaman kaydırma penceresi içinde (sadece belirli bir örneklem boyutu değil) gereken dikkati verirseniz, o zaman şunu elde edersiniz: sahip olduğum sonuçlar (ayda + %30-40). Ama ben daha çok istiyorum. Bu nedenle, tüm bunlardan geçtiğinizde bir makale yazın - TIP şubesine dönün. Hep birlikte özlenen Kâse'ye giden yola devam edeceğiz.
... ve sonuç olarak, TV kullanımı için temelin kaybı? Ve özellikle, spektral analiz uygulanamaz, çünkü dediğiniz gibi, bu durumda bir spektrum kavramı bile yoktur. Konumunuzu doğru mu belirtiyorum?
Alexy bana 1.5 yıl öncesini, birinin tek bir teorisyenle piyasayı alt üst edebileceğini düşündüğüm zamanları hatırlatıyor. zaten gözlerimde yaş var...
... ve sonuç olarak, TV kullanımı için temelin kaybı? Ve özellikle, spektral analiz uygulanamaz, çünkü dediğiniz gibi, bu durumda bir spektrum kavramı bile yoktur. Konumunuzu doğru mu belirtiyorum?
TV, yalnızca geniş anlamda durağan (ve onlara indirgenebilir yakın olanlar) süreçleri göz önünde bulundursaydı, bu doğru olurdu. En azından Korolyuk'un el kitabının içindekileri okuyun - başka rastgele süreç sınıfları da var.
Ve ACF SB'yi hesaplayamayan bir öğrenci gibi görünüyorsun.
Hayır, ben de TViMS kullanıyorum. Ancak, en azından şu anda, bunun tek başına yeterli olmayacağını anlıyorum. Zaman onsuz hiçbir şeydir. Zaman döngüleri, bir tür ince zaman yapısı, tam olarak anlayamadım... Ve zaten zaman periyotlarının içinde - evet, piyasayı bir teori ile ovuyorum.
Theorver zamanı hesaba katmadan çalışmaz.
TV, yalnızca geniş anlamda durağan (ve onlara indirgenebilir yakın olanlar) süreçleri göz önünde bulundursaydı, bu doğru olurdu. En azından Korolyuk'un el kitabının içindekileri okuyun - başka rastgele süreç sınıfları da var.
"En azından içindekiler" iyidir ;)))
Ama şunu unutmadın (?)
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Aleksey Nikolayev , 2019.02.18 20:44
Spektrum kavramı sadece durağan bir süreç için tanımlanmıştır. Fiyat, yalnızca zaman içinde dağılımdaki artış nedeniyle değil.
Durağan olmayan bir süreç için spektrum kavramının var olmadığı konusunda ısrar ediyor musunuz?
Ve ACF SB'yi hesaplayamayan bir öğrenci gibi görünüyorsun.
Alexy, canım... Bir Heaviside işlevi var, onu saymanın ne anlamı var? Yoksa burada da en zeki olduğunu mu düşünüyorsun? Bana diplomanı göster. Hava atmak.