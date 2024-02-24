Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1345
Bu arada, kimse Sihirbaz'ı görmedi ??? Gerçekten onunla bir şey tartışmak istedim ..... YEAHAAAA Bir zaman vardı .... Biz kahraman değiliz !!! :-)
Öfkeli yatırımcılar tarafından ele geçirilen Alyoşa'nın imdadına büyücü koştu... Yakında dönecektir.
Spektrum kavramı sadece durağan bir süreç için tanımlanmıştır. Fiyat, yalnızca zaman içinde dağılımdaki artış nedeniyle değil.
Oleg, spektrum hakkında konuşmak ister misin?
Bu, piyasa fiyatlandırmasına nasıl uygulanır?
1) Seninle hiçbir şey konuşmak istemiyorum. "Spektrum hakkındaki" bilginiz bu resimle sınırlıdır.
2) Bu sorunuz, yalnızca "tayf hakkında" bilgi ve anlayış eksikliğinizi doğrular.
Kutuda bir prizma bile var, bu yüzden "spektrum hakkında" bazı pratik bilgiler var
Bunu tartışmak ister misin?
Nerede, senin için bir prizma daha?
Yani bir şey olursa, kendiminkini verebilirim, zaten yeterince oynadım.
Çok esprili olduğunu mu düşünüyorsun?
kendine bir bak - zavallı görünüyorsun ...
Şimdi eğitim için veri hazırlama hakkında.
1. Rastgele sayı üretecinden (RNG) bir seri elde edip, piyasaya yakın bir forma dönüştürüyoruz. Böyle bir serinin sınırsız bir aralığı vardır ve değerlerini tahmin etmek pek iyi değildir. gerçekten.
2. satırı alçak geçiren filtreden (LPF) geçirin. Sınırlı bir aralığa ve ilerideki n sayılarını tahmin etme yeteneğine sahip rastgele bir serimiz var, ancak bu seri piyasadakine pek benzemiyor.
3. RNG yardımıyla M=0 ile bir sıra oluşturuyoruz ve tef ile dans ettikten sonra LPF'den sonra elde edilen sıraya ekliyoruz. Yine piyasaya yakın bir seri elde ediyoruz. Bu seriyi eğitim için kullanacağız.
4. Bir amaç fonksiyonu olarak, düşük geçişli filtreden geçirilen ve N sayım geri kaydırılan, istem 2'ye göre seriyi alıyoruz, bu da N sayım ilerisi için tahmine karşılık geliyor.
Ardından, girdi ve hedef seriyi NN'ye besliyoruz, eğitiyor ve eğitim sonuçlarını kontrol ediyoruz. Ardından paragraflardaki adımları tekrarlıyoruz. 1-4, öğe 3'e göre satırı NS'ye besleriz ve NS'nin çıktısını, öğe 4'ün N sayısıyla kaydırılan satırla karşılaştırırız. Sonuç resimde.
Herşey. Mucize yok. Bütün bunlar NS olmadan yapılabilir. ne ben o. Beni şaşırtan şey, NS'nin bunu saniyeler içinde ve sadece 24 antrenman döngüsünde yapmasıydı. Ve bu hastalıklı bir gürültü değil, orada bu düşük frekanslı bileşen artık görünmüyor. Harika.
Piyasa BP ile neden işe yaramadı? Herhangi bir alçak geçiren filtrenin önemli gecikmeleri vardır ve eğrisi BP'ye göre sağa kaydırılır. Yani serinin her noktasında zaten gecikmiş bir düşük frekans sinyaline sahibiz ve bu nedenle tahmin aralığı izin verilenden daha büyük çıkıyor ve tahmin gerçekçi olmuyor. Öğrenmek için gerçek bir hedef bile oluşturamıyoruz.
Detaylı açıklama için teşekkürler. Aslında anladığım kadarıyla böyle bir devrede NS gürültü filtresi olarak kullanılıyor. Onlar. Sözde piyasa fiyatlarına dayalı bir hareket inşa edilir, ardından buna sabit bir varyans ve beklenen değere sahip gürültü eklenir ve tahmin aralığı tarafından kaydırılan aynı hareket eğitim için hedef olarak sunulur. Sonuç olarak, NN gürültüyü ortadan kaldırmayı ve hareketleri regresyon yoluyla tahmin etmeyi öğrenir. Böyle?
ne saçmalıyorsun...Görünüşe göre, spektrum kavramı açıklanmadan kaldı, sizin için belirsiz.
Teoriyi Cicero'nun konuşmalarından değil, ders kitaplarından öğrenin. Bak, örneğin, Korolyuk tarafından önerildi.