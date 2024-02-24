Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1349
Bu, durağan süreçlerin korelasyon fonksiyonlarının spektral temsili üzerine bir teoremdir.
Sorulan sorulara cevap vermiyor.
Sorulan soruların en altına inin. Ve onlara tekrar cevap vermeye çalışın.
Bu temelde, durağan bir sürecin spektral bir temsili oluşturulur (s. 248).
Mümkünse, bu kitaptaki spektrum kavramıyla ilgili diğer yerlere dikkat edin.
Bu kadar!
Ve bir Cizvit gibi davranıyorsun, " Koroliuk'a katılmıyor musun? " diye soruyorsun ama Koroliuk'un bununla hiçbir ilgisi yok. Bunlar sadece sizin varsayımlarınız ve bir başkasının otoritesinin arkasına saklanma girişimidir. (Cicero'nun kendi sözleriyle konuşması)
Korolyuk hiçbir yerde spektrum kavramının sadece durağan bir süreç için tanımlandığını belirtmez.
Korolyuk hiçbir yerde spektrum kavramının durağan olmayan bir süreç için mevcut olmadığını belirtmez.
Ve spektral analizde uzmanlaşmanızı tavsiye ederim - spektrumlar hakkında şu anda bilmediğiniz birçok ilginç şey öğreneceksiniz.
Basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Spektrum, yalnızca ACF'nin genel durumda olduğu gibi iki değişkene değil, bir değişkene bağlı olması durumunda belirlenebilir. Bu sadece büyük ölçüde durağan süreçler için geçerlidir (aslında bu onların tanımlarının bir parçasıdır).
Radyo amatörleri için, ACF her zaman sadece bir değişkene bağlıdır, çünkü ACF kavramı ile seçici versiyonu arasında ayrım yapmazlar. Yani, daha önce yazdığım gibi, rastgele bir süreç ve onun uygulanması kavramlarını karıştırıyorlar. Belki kendi alanlarında bu kritik değil ama fiyatlar için bunu yapmak yanlış.
Tekrarlıyorum:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Ticarette makine öğrenimi: teori ve uygulama (ticaret ve daha fazlası)
Oleg avtomat , 2019.02.19 06:53
Teoriye neden kafayı takıyorsun... Muhtemelen bilgi çemberin bununla sınırlı olduğu için.
Görüyorum ki kavramlara aşina değilsiniz:
1) genelleştirilmiş spektrumlar;
2) anlık spektrumlar;
3) durağan olmayan sürecin spektral yapısı.
Durağan olmayan süreçlerin analizinin nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Nasıl yaklaşacağını bile bilmiyorsun.
İnternette bulun, dikkatlice okuyun. Ve artık aptal olma.
Listelenen madde 1, madde 2, madde 3 ile ilgilenin - hatanızın ne olduğunu anlayacaksınız.
Alexy, durumu saçmalık noktasına getirmelisin - "Teori" dalını aç ve sürdür. Bu sadece "Teori" ve kesildi. Bir başyapıt olacak.
Pratik yapmak istiyorsanız, Sihirbazın istediğini yapın ve ben soruyorum: bir kayma süresi alın, bir animasyon yapın - tik (veya saniye) artışlarının olasılık yoğunluğunun bu süre içinde nasıl davrandığını, basıklığı ve asimetriyi hesaplayın.
Çok şey öğreneceksiniz ve bu gerçek bir anlaşma olacak.
anlamayacak...
enerjini boşa harcama
Yarı-durağanlık, parçalı-durağanlık ve benzerleri fikirleri kendi başlarına yararlı olabilir, ancak spektral analizle ilişkilendirildiğinde yalnızca zararlı olacaktır.
???
Zararlı? Kime zararlı? ya da ne için? Sana zararlı mı? veya spektral analize zararlı mı? yoksa bilime zararlı mı? yoksa insanlığa zararlı mı?
Görünüşe göre, yine de, sizin için zararlılar ve sadece sizin için, çünkü sizi bir sersemliğe götürüyorlar.
Görünüşe göre öyle...
.
İşte size basit ama çok faydalı bir görev. Usta?