EURRUB ve SBRF için bir dizi tahminciyi denedim, bir şekilde Yahudi'ye tatsız bir şekilde dökülüyor
Eğitim:
Doğrulama:
Ölçek:
Ama genel olarak, tasarruflardan memnun kaldım - aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var
Eğitim:
Doğrulama:
Ölçek:
2018 için olay aralıkları 2014-2019 testi - dakika.
Tabii ki, çok fazla işlem yok ve muhtemelen tahmin edicilerin çoğu atılabilir, ancak bence yine de ilginç bir sonuç.
EURRUB hatalarının dengesinin oldukça iyi göründüğünü ekleyeceğim - görünüşe göre, kâr kayıpları karşılamıyor - çift çok gergin...
Oleg, kes şunu. Yoldaş çok zeki ve bir haftadır bize babamın merdivenlerden düşene kadar bu konudaki açıklamalarının kapsamı hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimizi bize iletmeye çalışıyor çünkü. onlar yok.
Evet, işe yaramaz.
Radyo amatörleri hem hesap yaparken hem de çalışırken düşünmekten kaçınırlar. İstatistiklere göre, bir merdivenden düşme genellikle ölüme neden olur, bu da düşmüş kişinin ifadelerinin varlığını tahmin edilemez hale getirir.
tehlikeli bir radyoaktif prodüksiyonda bir radyo amatörü tüm hayatı boyunca çalıştı, savaş başlıklarını korudu, bu nedenle konuşmalarda çok canlı bir gerçeküstücülük
Bu arada, Maxim, Si için farklı durumlar için (strateji için önemli) örneğin bir dengelemesini yaptım, gerçekten de, test ve doğrulama örnekleri üzerinde öğrenme gelişti - doğrulama örneğinde doğruluk yaklaşık yüzde 5-7 arttı, ancak test örneğindeki ön verilere göre, sonuçlar para açısından biraz kötüleşti. Bu yöntemin durağan modeller için çok doğru olduğunu düşünüyorum ama piyasa modelinin değişmesi durumunda bu tamamen doğru olmayabilir ama bu son seçim olana kadar - tohum olarak birkaç bin model yapacağım ve öyle olacak. sonunda karar vermek mümkün.
tehlikeli bir radyoaktif prodüksiyonda bir radyo amatörü tüm hayatı boyunca çalıştı, savaş başlıklarını korudu, bu nedenle konuşmalarda çok canlı bir gerçeküstücülük
Bu, nükleer paritenin gerçekliğine dair şüphe uyandırır)
o zaman diğer her şeyi nasıl dengeleyeceğinizi düşünmeniz gerekir. Her durumda, tren ve geçerli dengeli değilse, o zaman model, özellikle her şeyi geçerli tarafından değerlendiren catboost olmak üzere hiçbir şey öğrenmez.
Doğrulama durdurulur, yani eğer örnek bir eğitimden çok bir doğrulamaya benziyorsa, o zaman neyin tekrarlanmayacağını öğrenemeyeceğiz. Başka bir şey de, doğrulama ile ilgili okumaları iyileştirmek ile eğitimin kendisi arasında, ara çöp ağaçlarının sık sık ortaya çıkmasıdır - keşke köklerinden sökülebilselerdi ...
Buradaki ana soru, geçmişin yakında kendini tekrar edip etmeyeceği, şimdinin nasıl değiştiği, hangi hızda veya sıçramalarda olduğudur - bu soruların cevapları, bir örneğin en iyi nasıl oluşturulacağı konusunda çok fazla bilgi verecektir.
Asıl sorun veri eksikliği, eğitim ve doğrulama için 10 binden az satırım var.
Bu yeterli değil, özellikle de ne aradığınızı bilmiyorsanız. Evet ve biliyorsun, olduğu gerçeği değil.
Genel kelimeler elbette, ancak her yerde ve her zaman ve düzenli olarak tekrarlanan bir şey aramanız gerekir. Aksi takdirde MO eğitilemez.