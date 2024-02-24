Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1355
İkinci resim gerçekten çok iyi! Algoritmadaki hangi değişiklikler onu elde etmeyi mümkün kıldı?
Hedef hesaplama için değiştirilen filtre parametreleri. Yayılmayı sağlayan yüksek frekanslı bileşenleri ayıkladı. Size fiyatı tahmin etmediğimi, yalnızca olası dağılımının olası merkezinin kaymasını tahmin ettiğimi hatırlatmama izin verin.
Zaten çok daha iyi.) x için > 2 ve < -2 tahmininden başlayarak , 5 dakika içinde aptalca kapatırsanız neredeyse hiçbir kârsız işlem öngörülmez.
RF bileşenini ortadan kaldırdıysanız, 5 dakika değil, en az yarım saat beklemeniz gerekecektir. Ve yarım saat sonra 1. rakamda ne olacak. Onlar. SL alabilirsin. Ancak ayaklar büyük yapılırsa, işe yarayabilir. Öte yandan, büyük bir durak birkaç küçük TP'yi engelleyecektir.
Zorunda değilsiniz.) NN'yi eğitmek için hedefin iyileştirilmesi her durumda iyidir. Duruşlar ve işlemlerden çıkışlar da iptal edilmedi ve kimse işlem sırasında tahminde bulunmayı yasaklamadı.) Buna henüz bakılmadı ve planlarda bile yok.
Yarım saat için tahmin genellikle gerçekçi değildir. 10-15 dakikalık bu ayarlarla teorik olarak bile her şey parçalanmaya başlamalıdır. Uzun vadeli yapmıyorum.
PS 10 dakika boyunca parçalanmaya başladı. Ama yine de yaşayabilirsiniz.)) Gerçek anlamda, bölgelere göre grafikte, anlaşmaların sadece ~ 1/4'ü kırmızıda, netleştirmek için bir regresyon çizgisi çizmeniz gerekiyor.
PS2 genel olarak, HF bileşeni açısından, olağanüstü durumlar dışında fiyatın fazla kaçmaması gerekir. Genelde ne kadar yürüdüğüne bakın ve daha fazlaysa - ayaklarıyla örtün.
Anlaşılamayan herhangi bir durumda, spektrumu düşünün! Spektrum senin seçimin! (Artık spektrum durağan olmama durumunda da mevcuttur)
Örneğin, herhangi bir döviz veya forex enstrümanının aralığını pratik olarak hesaplamayı denediniz mi?
Kontrol etmek. Faydalı olacaktır. Gözlerini açacak. Belki o zaman körlerini bırakırsın...
Salo ve domuz yağı - neden deneyin.)
Örneğin, herhangi bir döviz veya forex enstrümanının aralığını pratik olarak hesaplamayı denediniz mi?
Radyo amatörleri matstat'ın temellerini iyi bilmiyorlar - bir değerin örnek bir analogunun hesaplanması, yalnızca gerçek değere yakınsadığında (örnek boyutundaki artışla) anlamlıdır. Örneğin, Cauchy dağıtılmış bir örneğin aritmetik ortalamasını her zaman hesaplayabilirsiniz, ancak bu, bu dağılımın beklenen bir değere sahip olduğu anlamına gelmez.
Fiyatlar, Wiener sürecine oldukça yakın olduğu için bir spektruma sahip değildir. Ancak herhangi bir özel programa göre (rastgele bir sürecin uygulanması), her zaman bir şeyi hesaplayarak ona spektrum diyebilirsiniz.
Genel olarak, hiçbir uygulamanız yok.
Pratiksiz teori öldü.
"Pratik olmadan teori ölü ve verimsizdir ve teori olmadan pratik yararsız ve zararlıdır"
P.L. Chebyshev
Oleg, kes şunu. Yoldaş çok zeki ve bir haftadır bize babamın merdivenlerden düşene kadar bu konudaki açıklamalarının kapsamı hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğimizi bize iletmeye çalışıyor çünkü. onlar yok.