yani MT'de değişim araçları var, hiçbir şey sorun değil, sistemleri farklı sistemlerde test ediyorum) ve çok para birimi ile az çok anlamlı bir şekilde ilgilenmeye yeni başladım.
ve genel olarak, çoklu para birimleri MO için kayıtlıdır, çünkü işaretler gerçekten temelde haklı
Forex bayilerinin de döviz enstrümanları vardır. Ancak Forex bir piyasa değil, piyasanın ve ticaretin taklididir. Bir çıkar çatışması var: tüccar-bayi. Bayi, zor kazanılan parasıyla sizinle sözleşmeler yapar. Kazançları tüccarların kayıplarıdır.
Piyasada böyle bir çatışma yoktur - kazansanız da kaybetseniz de komisyoncu için fark etmez.
Bir değişim terminali olarak MT'ye gelince, bu hala açık bir soru. Her durumda, komisyoncular (ve tüccarlar) buna geçmek için acele etmiyorlar.
Birçoğu zaten Rus terminaline gitti, Amerika ve Avrupa terminallerinde yeterli terminal var, herkesin kendine ait bir terminali var ve terminal için ücret almaktan çekinmiyorlar.
oraya ulaşmanın kolay olduğunu düşünmüyorum
Üç komisyoncu var gibi görünüyor.) Nerede çok? Ve geçiş yapmadılar, ancak diğer terminallerle birlikte kullandılar. MT'nin iyi bir Forex terminali (sahip olduğumuz en iyisi) olduğuna katılıyorum. Ama borsa için kullanmazdım. Ve bu kesinlikle hız ile ilgili değil - burada MT hiç de fena değil. Değişim için işlevsellik açıkça yeterli değil.
Yabancı enstrümanların bir kısmı halihazırda Rus borsasında işlem görüyor. Ve para birimleri ve değerli metaller açısından, Forex'te sahip olduklarımızın tam karşılığı. Para birimleri için hala daha az çift var.
Tehdit Bu arada, CME'de vs., aşmanıza gerek yok - oradaki komisyonlar çok iyi.
Terminal ve bazı brokerler için ZY2 Ücreti bizden alır. Zaten 300 r / ay. Bu, maksimum 1 çok iyi bir anlaşma değil.)
birçok kötü tüccar
hala Rusya'nın likidite ile ilgili sonsuz problemlerinde, döviz vadeli işlemlerinde bile, euro daha da az, gerisi sadece delikler
aslında, Rusya'da yalnızca RTS ve SI'da scalping ticareti yapmak normaldir.
Infuriates)) 2 No'lu kampanya sisteminin de hurdaya çıkarılması gerekecek, sonuncusu kalacak
Ağaçların sayısını deneyeceğim ve bu yeterli
Rus MT'de algoritmik ticaret için bir alternatif yoktur. Hızlı UG. Hem ücretli hem de ücretsiz birçok terminale baktım. Onların sorunu ne biliyor musun? Ya çok sorunlular ya da uygun belgelere sahip değiller ya da genişletilemezler. Hiç kimsenin ihtiyaç duymadığı standart bir gösterge seti. Dolayısıyla, dezavantajları olmasına rağmen MT'ye alternatif yoktur. Neredeyse terminalimi sadece kendim için yazmaya başladım. Doğru, yazmaya başlarsanız, ticareti unutabilirsiniz. MT'nin gücünün ne olduğunu biliyor musunuz? İleri testli bir test cihazında. Bir stratejiyi görsel olarak test etmek çok zordur. Demo çok zaman alacak. Geriye kalan tek şey test cihazı. Bu yüzden programlama öğrenin. Doğru, bu başarılı ticaret için yeterli değil.
bilmiyorum. Test cihazımla görsel bir ortamda (R gibi bir şey) test ediyorum. Test ettikten sonra her şeyi hesaplayabilirsiniz - herhangi bir istatistik, herhangi bir grafik, hatta 3 boyutlu olanlar. oyun sırasında test algoritmalarının kendisi değiştirilebilir.
Keneler, evet, hayır, en az 1 dk. Ancak kenelere özellikle ihtiyaç yoktur, kafa derisi temizleme stratejileri için bile dakikalar yeterlidir.
Yuri, kimin ne yaptığı ilginç değil .. daha iyi fikirler atıyor :))
Ama her neyse, duymuyorsunuz veya dinlemiyorsunuz.)) Burada Kâselerin fikirlerini, ellerinden alınma riski olmadan yayınlayabilirsiniz.) Kimse dikkat etmeyecek - herkes süreçle meşgul .)
Söylemeliyim ki, süreçle bir şekilde daha fazla ilgileniyorum. İşte sonuç ve şimdi ne - ne yazık ki hurdy-gurdy'yi açın, kapatın. Ah.Altıncı yılın sonunda, Hu Zhou'ya avcılık becerisinin özüne nüfuz etmiş gibi geldi. Av için değil, kavramın kendisi onun için ana şey haline geldi. (ile)
:))))))))))))))))) Dinliyorum. "Bu kişi benim! Ben bu kişiyim!" (C)
Ama aslında evet. Kase algoritmasını temiz bir şekilde düzenleyebilirsiniz, kimse dikkat etmeyecek