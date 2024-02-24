Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 558
Üstüne üstlük - kuantum geçişlerinin olasılığının genlikleri üzerine R. Feynman'ın monografından çizimler
SanSanych'in yayınladığı çizelgeleri hatırlatan bir şey, değil mi?
Bana yedi tut - şimdi 3-4 ay boyunca yeni bir teori yayınlamaya başlayacağım ... ^))))))))
asıl mesele, tüm bunların sonsuzluğa geçmemesi :) öyle görünüyor, ama burada olasılıklar, diyelim ki, zaten trendi bozulmuş bir grafikte farklı genliklerde. Ve bir trend bileşeni eklerseniz, daha da zor olacaktır.
Bana yedi tut - şimdi 3-4 ay boyunca yeni bir teori yayınlamaya başlayacağım ... ^))))))))
burada, eğitim örneğinin sınırları dışında basit bir NN'nin oldukça işe yaradığı ortaya çıktı ....
Basit bir NS değil, belirli bir konfigürasyonun NS'si. Yukarıdan aşağıya -
Şundan oluştur (1) - bu (2), bununla özelleştir (3)......)))))
bunun üzerine beynim sonunda bozuldu :) peki, ne olur, sadece VR'yi dönüştüreceğim :)
oh, bu doğrusal olmayan dünya .. arka planda Gordon dinlemek :)
Kuantum beynim bile Vizard_ gönderilerinden kopuyor...
Bence bu takma ad altında R. Feynman'ın en yakın akrabası buraya yazılar yazıyor :))))
O yüzden kafa karıştırmak kolay, diyelim ki lineer veya ridge regresyon kullandık ve her şey yolundaydı ve daha sonra aynı görevler için MLP'ye geçmeye karar verdik.. ama nifiga :)
MLP için, çıktıları bir şekilde dönüştürmeniz ve sonra onları geri dönüştürmeniz gerekir. bu nedenle regresyon tahmin problemleri için uygun olsa da herkes sınıflandırmayı kullanmayı tercih ediyor :)
Hatta lineer veya sırt regresyonunun trendler ve MLP daireleri için daha uygun olduğunu söyleyebilirim.
İlk olarak, sadece bir sınıflandırmaya ihtiyacımız var - bir anlaşmaya girmek ya da girmemek. Ve bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok - sadece 1 ve 0. MLP bunu oldukça iyi idare ediyor. Neden tahmine ihtiyacımız var? - kesinlikle anlaşılmaz.
İkincisi, MLP için görevi açıkça formüle etmek ve gereksiz olan her şeyi kesmek, onu algoritmik yöntemlerin insafına bırakmak gerekir. Üçüncüsü, öğrenirken çoğu yerel makalede yapıldığı gibi kararınızı MLP'ye empoze etmeyin.
tahmin, çöküşe giden bir yoldur, ancak gelecekteki istikrarsızlık olasılığını tahmin edebilirsiniz :) sistemi yeni koşullara uyarlamak için tahmin gereklidir, ns, kendini yeniden eğitmek, periyodik olarak piyasa değişikliklerine uyar
ve sınıflandırıcı sadece ilk ns'nin sonuçlarıyla çalışır
sınıflandırma aynı zamanda tahmindir, ancak bir alım/satım kombinasyonu yoluyla, yani. sadece optimizasyon, normal bir optimize edici aracılığıyla oldukça iyi yapılabilir
evet, genel olarak xs, sadece yapıyorum, harika
+ Bende seninki gibi bir sinir ağı yok ve mql versiyonunda mevcut değil
evet ve yakında aynı anda 2 versiyonda bitireceğim, orada görülecek .. sadece tatillerde unuttum
tahmin, çöküşe giden bir yoldur, ancak gelecekteki istikrarsızlık olasılığı tahmin edilebilir :)
sınıflandırma aynı zamanda tahmindir, ancak bir alım/satım kombinasyonu yoluyla, yani. sadece optimizasyon, normal bir optimize edici aracılığıyla oldukça iyi yapılabilir
Sınıflandırıcı, en azından işlemin olabileceği sınırlarla, kararsızlık olasılıklarıyla oldukça başa çıkacaktır. Genel olarak, olasılıkları belirleme sorununun hiç bir çözümü olmayabilir.
Niteliksel olarak personel optimize edici? - hiç emin değilim, tam tersinden eminim.)
+ Bende seninki gibi bir sinir ağı yok ve mql versiyonunda mevcut değil
Pekala, burada bir tahmin saçmalığı yapıyorum, sonra bazı tarihlerde hemen kalitesini değerlendiriyorum .. kalite normalse, o zaman ikincisine tahminlere göre ticaret yapmayı öğretirim, bu sadece nereden satın almanın / satmanın daha iyi olduğunu belirler
(ilk başta sadece bulanık mantık vardı, ama sonra onu da NS ile değiştirmeye karar verdim)
optimize edicide genel olarak bir şeyler yapabilirsiniz, ancak bulutta biraz pahalıdır, eğer çok fazla parametre varsa, sizinle aynı gün eğitilecektir .. görev aynıdır - hedef fonksiyonun optimizasyonu