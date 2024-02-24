Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1070
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dinle yoldaş, kendi başına fazla ileri gitmezsin. Akıllı insanları dinleyelim.
Bu doğru. İngilizceye geçelim ve hemen daha akıllı olacağız.
Zamanımızda dil bilgisi, özellikle yetenekler varsa, olasılıkları genişletir.
Birisi dili bilmiyorsa, Google yardımcı olacaktır.
Dinle yoldaş, kendi başına fazla ileri gitmezsin. Akıllı insanları dinleyelim.
Pts bile "FOR!"
Tartışmaya ne kadar çok insan katılırsa , proje o kadar başarılı olur.
Hangi dil olduğu gerçekten önemli değil.
Sonuçları bekliyoruz.
----
not
Çeviri düğmesi yalnızca çalışır.
Teşekkür ederim!
Och thậm chi "FOR!"
Càng có nhiều người tham gia vào cuộc thảo luận, dựán càng thành công.
Hoàn toàn không quan trọng bằng ngôn ngữ nào.
Chúng tôi đang chờ đợi kết quả.
-----
not
Khóa dịch chỉ hoạt động độc quyền.
Cảm ơn bạn!
hmm, seni Vietnamca okumak ilginçti, bu düğmeye hiç dikkat etmedim
Dinle yoldaş, kendi başına fazla ileri gitmezsin. Akıllı insanları dinleyelim.
Ördek dinle, seni kim yasaklıyor. Sadece orada .... yabancı segmentte. Tam olarak neyle ilgiliydi. Çok iyi şanslar!!!!
Ördek dinle, seni kim yasaklıyor. Sadece orada .... yabancı segmentte. Tam olarak neyle ilgiliydi. Çok iyi şanslar!!!!
Merak etme. Ben de orada dinliyorum.
Durumun farkına varın!
Rusça konuşulan bir forumda, Rusça bilmeyen, ancak aktif olarak tercüman kullanan bir kişi, ilgilendiği bir konunun tartışılmasına dahil edilir. Ve ona yemin ediyorsun!
Anlamıyorum - moderatörler nerede? @Mihail Marchukajtes tahammülsüzlüğü ve canlı yayında küfür ettiği için neden yasaklanmadı?
Merak etme. Ben de orada dinliyorum.
Durumun farkına varın!
Rusça konuşulan bir forumda, Rusça bilmeyen, ancak aktif olarak tercüman kullanan bir kişi, ilgilendiği bir konunun tartışılmasına dahil edilir. Ve ona yemin ediyorsun!
Anlamıyorum - moderatörler nerede? @Mihail Marchukajtes tahammülsüzlüğü ve canlı yayında küfür ettiği için neden yasaklanmadı?
Belki mesajım konuyla ilgili olduğu için ???? Sen bir karton aptalsın....
Xs, dikkatimi odaklamadım ama onsuz birçok yeni düşünce ortaya çıktı
11 biçme makinesi için kitaplarda her türlü PNN hakkında okumanız gerekir
https://books.google.ru/books?id=Plss2f5bCEYC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=PNN+GDMH&source=bl&ots=9BZEIc-Xl4&sig=yaSHxgpIYoHEJpfblt8me1Ynsyc&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjghbrZg8DdAhVGXSwKHSYLAyAQ6AEwBXoECAYQAQ#v=onepage&q=PNN%20GDMH&f=false
Harika plan, özellikle yaklaşık 11 biçme makinesi :-)
Sen bir karton aptalsın....
Üreticinin ağzından bu yanlış anlaşılma bir iltifat gibi görünüyor.
Teşekkür ederim ))