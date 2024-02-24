Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1030
Diyelim ki Havva'ya göre dün 1.1685 seviyesinden bahsetmiştim. Bu gelecekteki fiyat seviyesidir.
Sırasıyla zulanızda aynı seviyeye sahipseniz, benim ve stratejileriniz aynıdır.
ve geçenlerde şubelerden birinde 12 Temmuz'da şunları söyledi:
"Örnek - eva 1.1712, 1.1744, %100 olacak"
Sadece stratejinin kaynak yoğun bir versiyonu işe yarıyor, bir şekilde daha basit olmasını istiyorum ...
....
evet, evet, tahminlerinizi hatırlıyorum, ilk kez eğildi, ama ikinci kez
en azından biraz, ama elinde bir baştankara daha iyi ...
Yani bir nörona seviyelerin nasıl öğretileceğine dair bazı fikirler olacak mı? Yoksa bu soruyu boşuna mı sordum
Uzun zamandır piyasa profiline göre model yetiştirme fikrini besliyorum. Ancak şimdiye kadar bunu uygulamak için yeterli deneyim yok)
Pekala, tahmin edicilerde ayrıca net fiyat artışları.
Ve sizce, öğretim seviyeleri, barlarda Yüksek ve Düşük'teki eğitimden nasıl farklı olmalıdır?
genel olarak yeterli değilse, sadece başka bir şey aramak
Doğru mu değil mi bilmiyorum ama dinlemesi ilginç
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
sistematik olarak arama yaparsanız, olası tahmin türleri ile birlikte tahminler için tüm olası nesne türlerini hemen resmileştirmeyi deneyebilirsiniz.
Tahminler için nesnelerin türü bir seviyedir (bu fiyatlar gelecekte yükselir)
sorular:
1) Geri tepme 5 dakika veya bir saat içinde veya yarından sonraki gün olabilirse, ağa geri tepmeyi nasıl öğretirim, bunun bir iz olmadığını size hatırlatacağım. artış tahmini
2) Böyle bir hedefle yeni verilerdeki hata nasıl ölçülür (sıçramalar)
Henüz bir cevabım yok :(
