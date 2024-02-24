Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 1030

Yeni yorum
 
Renat Akhtyamov :

Diyelim ki Havva'ya göre dün 1.1685 seviyesinden bahsetmiştim. Bu gelecekteki fiyat seviyesidir.

Sırasıyla zulanızda aynı seviyeye sahipseniz, benim ve stratejileriniz aynıdır.

ve geçenlerde şubelerden birinde 12 Temmuz'da şunları söyledi:

"Örnek - eva 1.1712, 1.1744, %100 olacak"

Sadece stratejinin kaynak yoğun bir versiyonu işe yarıyor, bir şekilde daha basit olmasını istiyorum ...

....
 
Renat Akhtyamov :
....

evet, evet, tahminlerinizi hatırlıyorum, ilk kez eğildi, ama ikinci kez

en azından biraz, ama elinde bir baştankara daha iyi ...

 
Yani bir nörona seviyelerin nasıl öğretileceğine dair bazı fikirler olacak mı? Yoksa bu soruyu boşuna mı sordum
 
mytarmailS :
Yani bir nörona seviyelerin nasıl öğretileceğine dair bazı fikirler olacak mı? Yoksa bu soruyu boşuna mı sordum

Uzun zamandır piyasa profiline göre model yetiştirme fikrini besliyorum. Ancak şimdiye kadar bunu uygulamak için yeterli deneyim yok)

Pekala, tahmin edicilerde ayrıca net fiyat artışları.

 
mytarmailS :
Yani bir nörona seviyelerin nasıl öğretileceğine dair bazı fikirler olacak mı? Yoksa bu soruyu boşuna mı sordum
Ve sizce, öğretim seviyeleri, barlarda Yüksek ve Düşük'teki eğitimden nasıl farklı olmalıdır?
 
Ivan Negreshniy :
Ve sizce, öğretim seviyeleri, barlarda Yüksek ve Düşük'teki eğitimden nasıl farklı olmalıdır?

genel olarak yeterli değilse, sadece başka bir şey aramak

 
mytarmailS :

genel olarak yeterli değilse, sadece başka bir şey aramak

sistematik olarak arama yaparsanız, olası tahmin türleri ile birlikte tahminler için tüm olası nesne türlerini hemen resmileştirmeyi deneyebilirsiniz.
 

Doğru mu değil mi bilmiyorum ama dinlemesi ilginç

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
Ivan Negreshniy :
sistematik olarak arama yaparsanız, olası tahmin türleri ile birlikte tahminler için tüm olası nesne türlerini hemen resmileştirmeyi deneyebilirsiniz.

Tahminler için nesnelerin türü bir seviyedir (bu fiyatlar gelecekte yükselir)

sorular:

1) Geri tepme 5 dakika veya bir saat içinde veya yarından sonraki gün olabilirse, ağa geri tepmeyi nasıl öğretirim, bunun bir iz olmadığını size hatırlatacağım. artış tahmini

2) Böyle bir hedefle yeni verilerdeki hata nasıl ölçülür (sıçramalar)

Henüz bir cevabım yok :(

 
mytarmailS :

Tahminler için nesnelerin türü bir seviyedir (bu fiyatlar gelecekte yükselir)

sorular:

1) Geri tepme 5 dakika veya bir saat içinde veya yarından sonraki gün olabilirse, ağa geri tepmeyi nasıl öğretirim, bunun bir iz olmadığını size hatırlatacağım. artış tahmini

2) Böyle bir hedefle yeni verilerdeki hata nasıl ölçülür (sıçramalar)

Henüz bir cevabım yok :(

"Sıçrama" bir soyutlamadır ve "atılım" gibi daha pek çok bu tür görüntü ile karşılaşabilirsiniz, ancak sonuç yine de saatte 5 dakika veya yarından sonraki gün alım veya satım için bir sinyal olacaktır.
1...102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037...3399
Yeni yorum