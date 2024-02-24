Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2216
çok sürpriz, şimdi Maxim Vladimirovich tarafından yayınlanan botu test ettim.
Dukascopy'den yapılan alıntının ilk ekran görüntüsünde, 3200'den sonra artan bakiye çizgisi sadece Kasım 2019 - Ekim 2020, TF - 1 saat, spread - 2 puan (0.0002) dönemidir.
Metatrader'da başka bir komisyoncu ile yapılan bir test, o kadar da dikkate değer olmayan bir sonuç verdi, kampanya, istisnasız herkes için çalışacak şekilde optimize edilmelidir.
evet, dağılımlara göre genellikle her şey görünür. Bunları sadece işaretler \ hedef için destek olmadan yapabilir ve hemen görebilirsiniz
Yani fikir sadece modelin değerlendirilmesinde ve model aslında karışık hedefleri çözüyor ve bu konudaki başarısını değerlendirebiliriz ve her şeyin ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu görmekle kalmayız.
Kademeli öğrenme yöntemini denemeyi düşünüyorum (kendimi bulduğum terim - belki başka bir şey vardır). Grafikler, öğrenmenin başarılı olduğu alanlar olduğunu göstermektedir - bu alanı terk edin ve sol alanın dağılımına düşen örnekleri örnekten çıkardıktan sonra bu alanın ötesine geçenleri tekrar eğitin. Zaten ellerimle yapmaya çalıştım - etki iyiydi, bu yüzden otomatikleştirmeyi düşünüyorum, ancak ikinci gün hala aynı - Zaten etkinin tesadüfi olduğu ortaya çıktı diye korkuyorum - bilmiyorum üzülmek istemiyorum Bu konudaki görüşünüz nedir? Python'da yapmanın kolay olduğunu düşünüyorum.
Her şey yarı denetimli öğrenme ile ilgili. ben okurken
Ellerinizle artı veya eksi gibi otomatik olarak homojen alanlara bölerseniz, her şey yoluna girecektir.
En iyi seçenekten uzak. Ayarları seçin, bunları ve hatta daha iyisini alabilirsiniz
şimdilik yeni metrikler yazmak için çok tembel .. ve o zaman bile kesinlikle maksimum kâr olmayacak .....
yapamazsın, sadece orada sağlanmadı
Yapabilirim ve sen Google'ı kullanmayı öğrenirsinörneğin catboost özel kayıp işlevi
En iyi seçenekten uzak. Ayarları seçin, bunları ve hatta daha iyisini alabilirsiniz
Bu hesaplamalarla (yalnızca geriye dönük ve ma_dönemleri olan iki parametrenin değiştirilmesi), işlemci üzerindeki yük yaklaşık olarak nedir?
Bilmiyorum, fark etmiyorum
anlamıyorsun, dene, dengeyi hesaplayan bir fonksiyonun var...
her şeyi anlaman bir dakikadan az sürecek