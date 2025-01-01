- MathProbabilityDensityNoncentralT
MathQuantileNoncentralT
지정된 확률에 대해 함수는 뉴 및 델타 매개변수를 사용하여 역 비중심 학생 t-분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathQuantileNoncentralT(
지정된 확률에 대해 함수는 뉴 및 델타 매개변수를 사용하여 역 비중심 학생 t-분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
double MathQuantileNoncentralT(
확률값의 지정된 probability[] 배열에 대해 함수는 뉴 및 델타 매개변수를 사용하여 역 비중심 스튜던트 t-분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 qt()의 아날로그.
double MathQuantileNoncentralT(
확률값의 지정된 probability[] 배열에 대해 함수는 뉴 및 델타 매개변수를 사용하여 역 비중심 스튜던트 t-분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 false를 반환합니다.
bool MathQuantileNoncentralT(
매개변수
probability
[in] 무작위 변수의 확률 값.
probability[]
[in] 무작위 변수의 확률 값을 갖는 배열.
nu
[in] 분포 매개변수(자유도).
delta
[in] 비중심 매개변수.
tail
[in] 계산 플래그 false인 경우 1.0 확률에 대해 계산이 수행됩니다.
log_mode
[in] log_mode=true면 계산 플래그가 Exp(확률)에 대해 계산이 수행됩니다.
error_code
[out] 오류 코드를 가져올 변수.
result[]
[out] 분위수 값이 있는 배열.