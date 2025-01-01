MathQuantileNoncentralT

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t non-centrale inverse avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t non centrale inverse avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qt() dans R.

double MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t non centrale inverse avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

nu

[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

delta

[in] Paramètre de noncentralité.

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.