MathQuantileNoncentralT
Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t non-centrale inverse avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathQuantileNoncentralT(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution t non centrale inverse avec les paramètres nu et delta. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qt() dans R.
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
nu
[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
delta
[in] Paramètre de noncentralité.
tail
[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.