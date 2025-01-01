MathQuantileNoncentralT

Calcula el valor de la función inversa de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileNoncentralT(

const double probability,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función inversa de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta para una matriz de valores de probabilidad probability[]. En caso de error, retorna false. Análogo de qt() en R.

double MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathQuantileNoncentralT(

const double& probability[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Parámetros

probability

[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.

probability[]

[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.

nu

[in] Parámetro de distribución (número de grados de libertad).

delta

[in] Parámetro de no-centralidad.

tail

[in] Bandera para calcular, si false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.

log_mode

[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

result[]

[out] Matriz con los valores de los cuantiles.