MathProbabilityDensityNoncentralT

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dt() dans R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu

[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

delta

[in] Paramètre de noncentralité.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.