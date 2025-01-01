- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathProbabilityDensityNoncentralT
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione-t non centrale di Student con i parametri nu e delta per una variabile casuale x. In caso di errore restituisce NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralT(
|
Calcola il valore della funzione di densità di probabilità di distribuzione-t non centrale di Student con i parametri nu e delta per una serie di variabili casuali x[ ]. In caso di errore restituisce false. Analogo di dt() in R.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
|
Parametri
x
[in] Valore della variabile random.
x[]
[in] Array con i valori della variabile random.
nu
[in] Parametro della distribuzione (numero di gradi di libertà).
delta
[in] Parametro Noncentrality.
log_mode
[in] Flag per calcolare il logaritmo del valore. Se log_mode=true, allora viene restituito il logaritmo naturale della densità di probabilità.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
result[]
[out] Array per i valori della funzione di densità di probabilità.