MathProbabilityDensityNoncentralT
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralT(
|
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución T de Student no central con los parámetros nu y delta para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dt() en R.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
nu
[in] Parámetro de distribución (número de grados de libertad).
delta
[in] Parámetro de no-centralidad.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad