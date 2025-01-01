- MathProbabilityDensityNoncentralT
- MathCumulativeDistributionNoncentralT
- MathQuantileNoncentralT
- MathRandomNoncentralT
- MathMomentsNoncentralT
MathProbabilityDensityNoncentralT
通过nu和delta参数，计算随机变量x的非中心学生t-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathProbabilityDensityNoncentralT(
通过nu和delta参数，计算随机变量x的非中心学生t-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回NaN。
|
double MathProbabilityDensityNoncentralT(
通过nu和delta参数，计算随机变量数组x[]的非中心学生t-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回false。R语言的dt() 模拟。
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
通过nu和delta参数，计算随机变量数组x[]的非中心学生t-分布的概率密度函数值。出错情况下它返回false。
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralT(
参数
x
[in] 随机变量值。
x[]
[in] 随机变量值数组。
nu
[in] 分布参数（自由度数）。
delta
[in] 非中心参数。
log_mode
[in] 计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则返回概率密度的自然对数。
error_code
[out] 存储错误代码的变量。
result[]
[out] 概率密度函数值数组。