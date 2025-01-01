- MathProbabilityDensityNoncentralT
MathCumulativeDistributionNoncentralT
Calcule la fonction de distribution de probabilité de la distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralT(
|
double MathCumulativeDistributionNoncentralT(
Calcule la fonction de distribution de probabilité de la distribution t non-centrale avec les paramètres nu et delta pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à pt() dans R.
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(
|
bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
nu
[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
delta
[in] Paramètre de noncentralité.
tail
[in] Flag de calcul. Si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de probabilité.