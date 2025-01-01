MathCumulativeDistributionNoncentralT

通过nu和delta参数，计算随机变量x的非中心学生t-分布的概率分布函数。出错情况下它返回NaN。

double MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double x,

const double nu,

const double delta,

int& error_code

);

通过nu和delta参数，计算随机变量数组x[]的非中心学生t-分布的概率分布函数。出错情况下它返回false。R语言的pt()模拟。

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

通过nu和delta参数，计算随机变量数组x[]的非中心学生t-分布的概率分布函数。出错情况下它返回false。

bool MathCumulativeDistributionNoncentralT(

const double& x[],

const double nu,

const double delta,

double& result[]

);

参数

x

[in] 随机变量值。

x[]

[in] 随机变量值数组。

nu

[in] 分布参数（自由度数）。

delta

[in] 非中心参数。

tail

[in] 计算标识。如果true，则计算不超过随机变量x的概率。

log_mode

[in] 计算数值对数的标识。如果log_mode=true，则计算概率的自然对数。

error_code

[out] 存储错误代码的变量。

result[]

[out] 概率函数值数组。