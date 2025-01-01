- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado não-central com parâmetros nu e sigma para a variável aleatória x. Em caso de erro, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
|
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado não-central com parâmetros nu e sigma para matiz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false. Equivalente a dchisq() no R.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Calcula a função densidade de probabilidade da distribuição qui-quadrado não-central com parâmetro nu para a matriz das variáveis aleatórias x[]. Em caso de erro, retorna false.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Parâmetros
x
[in] Valor da variável aleatória.
x[]
[in] Matriz com valores da variável aleatória.
nu
[in] Parâmetro de distribuição (número de graus de liberdade).
sigma
[in] Parâmetro de não-centralidade.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo do algoritmo de um valor. Se log_mode=true, retorna o logaritmo natural da função densidade de probabilidade.
error_code
[out] Variável para registro do código de erro.
result[]
[out] Matriz para os valores da função densidade de probabilidade.