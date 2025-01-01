- MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
- MathCumulativeDistributionNoncentralChiSquare
- MathQuantileNoncentralChiSquare
- MathRandomNoncentralChiSquare
- MathMomentsNoncentralChiSquare
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.
|
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
|
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dchisq() dans R.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux avec le paramètre nu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
Paramètres
x
[in] Valeur de la variable aléatoire.
x[]
[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.
nu
[in] Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).
sigma
[in] Paramètre de noncentralité.
log_mode
[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.