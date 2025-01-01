DocumentationSections
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,         // paramètre de noncentralité
   const bool    log_mode,       // calcule le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
   const double  x,             // valeur de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,         // paramètre de noncentralité
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux non-centrale avec les paramètres nu et sigma pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à dchisq() dans R.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution khi-deux avec le paramètre nu pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  nu,            // paramètre de la distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   double&       result[]        // tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

nu

[in]  Paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in]  Paramètre de noncentralité.  

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur. Si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la densité de probabilité est calculé.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs de la fonction de densité de probabilité.