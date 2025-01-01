MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double x,

const double nu,

const double sigma,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der nichtzentralen Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu für einen Array der Zufallsvariable x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dchisq() in R.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Chi-Quadrat-Verteilung mit dem Parameter nu für ein Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(

const double& x[],

const double nu,

const double sigma,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

nu

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Freiheitsgrade).

sigma

[in] Parameter der Nichtzentralität.

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.