MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare
確率変数xに対して、パラメータnu、sigmaを用いて非心カイ2乗分布の確率密度関数を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
double MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu、sigmaを用いて非心カイ2乗分布の確率密度関数を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdchisq()の類似体です。
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータnu、sigmaを用いてカイ2乗分布の確率密度関数を計算します。エラーの場合は、falseを返します。
bool MathProbabilityDensityNoncentralChiSquare(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
nu
[in] 分布のパラメータ（自由度の数）
sigma
[in] 非心パラメータ.
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率密度関数の値の配列