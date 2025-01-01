DocumentazioneSezioni
Distribuzione ipergeometrica

Questa sezione contiene funzioni per lavorare con distribuzione ipergeometrica. Esse permettono di calcolare la densità, probabilità, quantili e generare numeri pseudo-casuali distribuiti secondo la legge ipergeometrica. La distribuzione ipergeometrica è definita dalla seguente formula:

pdf_hypergeometric_distribution

dove:

  • x — valore della variabile casuale (intero)
  • m — numero totale di oggetti  
  • k — numero di oggetti con la caratteristica desiderata
  • n — numero di oggetti disegna

Oltre al calcolo delle singole variabili casuali, la libreria implementa anche la capacità di lavorare con array di variabili casuali.  

MathProbabilityDensityHypergeometric

Calcola la funzione di densità di probabilità della distribuzione ipergeometrica

MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcola il valore della funzione di distribuzione di probabilità ipergeometrica

MathQuantileHypergeometric

Calcola il valore della funzione di distribuzione ipergeometrica inversa per la probabilità specificata

MathRandomHypergeometric

Genera una variabile/array di variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge di distribuzione ipergeometrica

MathMomentsHypergeometric

Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione ipergeometrica

Esempio:

#include <Graphics\Graphic.mqh>
#include <Math\Stat\Hypergeometric.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>
#property script_show_inputs
//--- parametri di input
input double m_par=60;      // il numero totale di oggetti 
input double k_par=30;      // il numero totale di oggetti con la caratteristica desiderata
input double n_par=30;      // il numero totale di oggetti disegnati
//+------------------------------------------------------------------+
//| Funzione start del programma Script                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- nascondere il grafico(chart) dei prezzi
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
//--- inizializza il generatore di numeri casuali  
   MathSrand(GetTickCount());
//--- genera un esempio della variabile casuale
   long chart=0;
   string name="GraphicNormal";
   int n=1000000;       // il numero di valori nell'esempio
   int ncells=15;       // il numero di intervalli nell'istogramma
   double x[];          // centro degli intervalli dell'istogramma
   double y[];          // il numero di valori dall'esempio che cade all'interno dell'intervallo
   double data[];       // esempio di valori casuali
   double max,min;      // i valori massimo e minimo nell'esempio
//--- ottiene un campione dalla distribuzione ipergeometrica
   MathRandomHypergeometric(m_par,k_par,n_par,n,data);
//--- calcolare i dati per tracciare l'istogramma
   CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);
// --- ottenere i confini sequenza e la fase di determinazione del disegnamento della curva teorica
   double step;
   GetMaxMinStepValues(max,min,step);
   PrintFormat("max=%G min=%G",max,min);
/ --- ottiene i dati teoricamente calcolati in base all'intervallo di [min, max]
   double x2[];
   double y2[];
   MathSequence(0,n_par,1,x2);
   MathProbabilityDensityHypergeometric(x2,m_par,k_par,n_par,false,y2);
//--- imposta la scala
   double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];
   double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];
   double k=sample_max/theor_max;
   for(int i=0; i<ncells; i++)
      y[i]/=k;
//--- output charts
   CGraphic graphic;
   if(ObjectFind(chart,name)<0)
      graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);
   else
      graphic.Attach(chart,name);
   graphic.BackgroundMain(StringFormat("Hypergeometric distribution m=%G k=%G n=%G",m_par,k_par,n_par));
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- disegna tutte le curve
   graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);
//--- e ora tracciare la curva teorica della densità di distribuzione
   graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory").LinesSmooth(true);
   graphic.CurvePlotAll();
//--- disegna tutte le curve
   graphic.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcolare le frequenze per set di dati                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],
                             double &maxv,double &minv,const int cells=10)
  {
   if(cells<=1) return (false);
   int size=ArraySize(data);
   if(size<cells*10) return (false);
   minv=data[ArrayMinimum(data)];
   maxv=data[ArrayMaximum(data)];
   double range=maxv-minv;
   double width=range/cells;
   if(width==0) return false;
   ArrayResize(intervals,cells);
   ArrayResize(frequency,cells);
//--- definire il centro dell'intervallo
   for(int i=0; i<cells; i++)
     {
      intervals[i]=minv+(i+0.5)*width;
      frequency[i]=0;
     }
//--- riempie le frequenze di caduta all'interno dell'intervallo
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      int ind=int((data[i]-minv)/width);
      if(ind>=cells) ind=cells-1;
      frequency[ind]++;
     }
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calcola i valori per la generazione di sequenze                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)
  {
//--- calcola il range assoluto della sequenza per ottenere la precisione di normalizzazione
   double range=MathAbs(maxv-minv);
   int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));
//--- normalizza i valori massimi e minimi alla precisione specificata
   maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);
   minv=NormalizeDouble(minv,degree);
//--- la fase di generazione di sequenza viene inoltre impostata in base alla precisione specificata
   stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);
   if((maxv-minv)/stepv<10)
      stepv/=10.;
  }