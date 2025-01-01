DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheCaratteristiche statistiche 

Statistical Characteristics

Questo gruppo di funzioni calcola le caratteristiche statistiche del elementi dell'array:

  • media,
  • varianza,
  • asimmetria,
  • curtosi,
  • mediana,
  • radice-quadratica-media e
  • deviazione standard.

Funzione

Descrizione

MathMean

Calcola la media (primo momento) di elementi dell'array

MathVariance

Calcola la varianza (secondo momento) di elementi dell'array

MathSkewness

Calcola l'asimmetria (terzo momento) di elementi dell'array

MathKurtosis

Calcola la curtosi (quarto momento) di elementi dell'array

MathMoments

Calcola i primi 4 momenti (media, varianza, asimmetria, curtosi) degli elementi dell'array

MathMedian

Calcola il valore mediano di elementi dell'array

MathStandardDeviation

Calcola la deviazione standard di elementi dell'array

MathAverageDeviation

Calcola la deviazione media assoluta di elementi dell'array