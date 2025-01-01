MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheCaratteristiche statistiche
Statistical Characteristics
Questo gruppo di funzioni calcola le caratteristiche statistiche del elementi dell'array:
- media,
- varianza,
- asimmetria,
- curtosi,
- mediana,
- radice-quadratica-media e
- deviazione standard.
|
Funzione
|
Descrizione
|
Calcola la media (primo momento) di elementi dell'array
|
Calcola la varianza (secondo momento) di elementi dell'array
|
Calcola l'asimmetria (terzo momento) di elementi dell'array
|
Calcola la curtosi (quarto momento) di elementi dell'array
|
Calcola i primi 4 momenti (media, varianza, asimmetria, curtosi) degli elementi dell'array
|
Calcola il valore mediano di elementi dell'array
|
Calcola la deviazione standard di elementi dell'array
|
Calcola la deviazione media assoluta di elementi dell'array