Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаСтатистические характеристики
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
Статистические характеристики
Эта группа функций рассчитывает статистические характеристики элементов массива:
- среднее,
- дисперсию,
- коэффициент асимметрии,
- коэффициент эксцесса,
- медиану,
- среднеквадратичное и
- стандартные отклонения.
|
Функция
|
Описание
|
Рассчитывает среднее значение (первый момент) элементов массива
|
Рассчитывает дисперсию (второй момент) элементов массива
|
Рассчитывает коэффициент асимметрии (третий момент) элементов массива
|
Рассчитывает коэффициент эксцесса (четвертый момент) элементов массива
|
Рассчитывает первые 4 момента (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса) элементов массива
|
Рассчитывает медианное значение элементов массива
|
Рассчитывает стандартное отклонение элементов массива
|
Рассчитывает среднее отклонение элементов массива