ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаСтатистикаСтатистические характеристики 

Статистические характеристики

Эта группа функций рассчитывает статистические характеристики элементов массива:

  • среднее,
  • дисперсию,
  • коэффициент асимметрии,
  • коэффициент эксцесса,
  • медиану,
  • среднеквадратичное и
  • стандартные отклонения.

Функция

Описание

MathMean

Рассчитывает среднее значение (первый момент) элементов массива

MathVariance

Рассчитывает дисперсию (второй момент) элементов массива

MathSkewness

Рассчитывает коэффициент асимметрии (третий момент) элементов массива

MathKurtosis

Рассчитывает коэффициент эксцесса (четвертый момент) элементов массива

MathMoments

Рассчитывает первые 4 момента (среднее, дисперсия, коэффициент асимметрии, коэффициент эксцесса) элементов массива

MathMedian

Рассчитывает  медианное значение элементов массива

MathStandardDeviation

Рассчитывает стандартное отклонение элементов массива

MathAverageDeviation

Рассчитывает среднее отклонение элементов массива