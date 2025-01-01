DokümantasyonBölümler
CFuzzyTerm (bulanık terimler)

Bulanık terimleri uygulanması için tasarlanmış bir sınıftır.

Açıklama

Terim, terimler sınıfının bir elemanıdır.  İki bileşenden oluşur:

  • bulanık terim ismi;
  • üyelik fonksiyonu.

Bildirim

   class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      INamedValue

          CNamedValueImpl

              CFuzzyTerm

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

MembershipFunction

Bulanık terimin üyelik fonksiyonunu alır.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CNamedValueImpl

Name, Name