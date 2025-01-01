MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık terimler
CFuzzyTerm (bulanık terimler)
Bulanık terimleri uygulanması için tasarlanmış bir sınıftır.
Açıklama
Terim, terimler sınıfının bir elemanıdır. İki bileşenden oluşur:
- bulanık terim ismi;
- üyelik fonksiyonu.
Bildirim
class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl
Başlık
#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
INamedValue
CNamedValueImpl
CFuzzyTerm
Sınıf yöntemleri
Sınıf yöntemi
Açıklama
Bulanık terimin üyelik fonksiyonunu alır.