CFuzzyTerm (нечеткие термы)
Класс для реализации нечетких термов.
Описание
Термом (term) называется любой элемент терм–множества. Терм определяется двумя составляющими:
- именем нечеткого терма;
- функцией принадлежности.
Декларация
class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl
Заголовок
#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>
Иерархия наследования
INamedValue
CNamedValueImpl
CFuzzyTerm
Методы класса
Метод класса
Описание
Возвращает функцию принадлежности для данного нечеткого терма.