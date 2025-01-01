ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаТермы нечетких переменных 

CFuzzyTerm (нечеткие термы)

Класс для реализации нечетких термов.

Описание

Термом (term) называется любой элемент терм–множества.  Терм определяется двумя составляющими:

  • именем нечеткого терма;
  • функцией принадлежности.

Декларация

   class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      INamedValue

          CNamedValueImpl

              CFuzzyTerm

Методы класса

Метод класса  

Описание

MembershipFunction

Возвращает функцию принадлежности для данного нечеткого терма.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CNamedValueImpl

Name, Name