CFuzzyTerm (Fuzzy-Terme)
Klasse für die Implementierung von Fuzzy-Termen.
Beschreibung
Als Term (term) wird jedes Element einer Term-Menge bezeichnet. Ein Term wird durch zwei Komponenten definiert:
- durch den Namen des unscharfen Terms;
- durch die Zugehörigkeitsfunktion.
Deklaration
class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl
Überschrift
#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>
Vererbungshierarchie
INamedValue
CNamedValueImpl
CFuzzyTerm
Methoden der Klasse
Methode der Klasse
Beschreibung
Gibt die Zugehörigkeitsfunktion für einen Fuzzy-Term zurück.