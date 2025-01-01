CFuzzyTerm (Fuzzy-Terme)

Klasse für die Implementierung von Fuzzy-Termen.

Beschreibung

Als Term (term) wird jedes Element einer Term-Menge bezeichnet. Ein Term wird durch zwei Komponenten definiert:

durch den Namen des unscharfen Terms;

durch die Zugehörigkeitsfunktion.

Deklaration

class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Vererbungshierarchie CObject INamedValue CNamedValueImpl CFuzzyTerm

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung MembershipFunction Gibt die Zugehörigkeitsfunktion für einen Fuzzy-Term zurück.