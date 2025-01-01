DokumentationKategorien
CFuzzyTerm (Fuzzy-Terme)

Klasse für die Implementierung von Fuzzy-Termen.

Beschreibung

Als Term (term) wird jedes Element einer Term-Menge bezeichnet.  Ein Term wird durch zwei Komponenten definiert:

  • durch den Namen des unscharfen Terms;
  • durch die Zugehörigkeitsfunktion.

Deklaration

   class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      INamedValue

          CNamedValueImpl

              CFuzzyTerm

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

MembershipFunction

Gibt die Zugehörigkeitsfunktion für einen Fuzzy-Term zurück.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CNamedValueImpl

Name, Name