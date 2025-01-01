CFuzzyTerm (Términos difusos)
Clase para la implementación de términos difusos.
Descripción
Se llama término (term) a cualquier elemento del conjunto de términos. Un término se define por dos componentes:
- el nombre del término difuso;
- la función de pertenencia.
Declaración
|
class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl
Encabezamiento
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>
|
Jerarquía de herencia
INamedValue
CNamedValueImpl
CFuzzyTerm
Métodos de clase
|
Método de clase
|
Descripción
|
Retorna la función de pertenencia para el término difuso dado.