Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaTérminos difusos 

CFuzzyTerm (Términos difusos)

Clase para la implementación de términos difusos.

Descripción

Se llama término (term) a cualquier elemento del conjunto de términos.  Un término se define por dos componentes:

  • el nombre del término difuso;
  • la función de pertenencia.

Declaración

   class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      INamedValue

          CNamedValueImpl

              CFuzzyTerm

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

MembershipFunction

Retorna la función de pertenencia para el término difuso dado.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CNamedValueImpl

Name, Name