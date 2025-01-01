CFuzzyTerm (Términos difusos)

Clase para la implementación de términos difusos.

Descripción

Se llama término (term) a cualquier elemento del conjunto de términos. Un término se define por dos componentes:

el nombre del término difuso;

la función de pertenencia.

Declaración

class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Jerarquía de herencia CObject INamedValue CNamedValueImpl CFuzzyTerm

Métodos de clase

Método de clase Descripción MembershipFunction Retorna la función de pertenencia para el término difuso dado.