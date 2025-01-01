CFuzzyTerm (fuzzy terms)
Classe per l'attuazione termini fuzzy.
Descrizione
Un termine è qualsiasi elemento di un set di termini. Un termine è definito da due componenti:
- nome fuzzyterm;
- funzione di appartenenza.
Dichiarazione
class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl
Titolo
#include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>
Gerarchia di ereditarietà
INamedValue
CNamedValueImpl
CFuzzyTerm
I metodi della classe
Ottiene una funzione di appartenenza per il fuzzyterm.