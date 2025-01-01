DocumentazioneSezioni
CFuzzyTerm (fuzzy terms)

Classe per l'attuazione termini fuzzy.

Descrizione

Un termine è qualsiasi elemento di un set di termini. Un termine è definito da due componenti:

  • nome fuzzyterm;
  • funzione di appartenenza.

Dichiarazione

   class CFuzzyTerm : public CNamedValueImpl

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyterm.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      INamedValue

          CNamedValueImpl

              CFuzzyTerm

I metodi della classe

Descrizione

MembershipFunction

Ottiene una funzione di appartenenza per il fuzzyterm.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Metodi ereditati dalla classe CNamedValueImpl

Name, Name